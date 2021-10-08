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31 عاما على مجزرة الأقصى: طمرة تحيي ذكرى الشهيد عدنان خلف مواسي

تاريخ النشر: 08/10/2021 - 08:38

31 عاما على مجزرة الأقصى: طمرة تحيي ذكرى الشهيد عدنان خلف مواسي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دعت بلدية طمرة واللجنة الشعبية إلى إحياء الذكرى الـ31 لمجزرة الأقصى، مساء اليوم الجمعة، والتي استشهد فيها ابن المدينة الشهيد عدنان خلف مواسي إلى جانب عدد من الشهداء والجرحى في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وحلّت اليوم الذكرى الـ31 للمجزرة بحق المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في صبيحة يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1990، والتي ارتقى فيها 21 شهيدا وجُرح أكثر من 150 واعتقل ما نحو 270 فلسطينيا ممن تصدوا لاقتحامات المستوطنين آنذاك.

ومما يذكر أنه بعد انتظار دام 28 عاما أنجزت بلدية طمرة في العام 2018 بناء نصب تذكاري للشهيد عدنان خلف مواسي، في حي "خلة الشريف" مسقط رأس الشهيد، وقام رئيس البلدية، د. سهيل ذياب، بافتتاح وإطلاق اسم الشهيد عدنان خلف مواسي على دوار خلة الشريف.

بودكاست عرب 48

#مجزرة الأقصى
#الشهيد عدنان خلف مواسي
#القدس
#طمرة

31 عاما على مجزرة الأقصى: طمرة تحيي ذكرى الشهيد عدنان خلف مواسي

31 عاما على مجزرة الأقصى: طمرة تحيي ذكرى الشهيد عدنان خلف مواسي

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