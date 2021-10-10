تحذيرات من فيضانات محتملة جنوبي البلاد

حذّرت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، من تشكل الفيضانات في أنهر ووديان بريّة الخليل الفلسطينية (المعروفة أيضًا بصحراء يهودا) ومناطق جنوبي البلاد، بدءا من يوم غد، الإثنين.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن احتمال تشكل الفيضانات قائم اعتبارًا من يوم الإثنين 11 تشرين الأول/ أكتوبر، وحتى يوم الأربعاء 13 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأوضحت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية أنه "يمنع منعا باتا الدخول إلى قنوات الأنهر والوديان المتدفقة حتى ينخفض ​​منسوب المياه تمامًا".

وشددت على أن الاقتراب من الأنهر خلال هذه الفترة يشكل "تهديدا على الحياة".

كما حظرت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، الاقتراب من ضفاف الأنهر أثناء الفيضان، وذلك "خوفا من انهيارها".

وأشارت إلى إمكانية إغلاق مسارات مشي ودروب طبيعية في برية الخليل، وذلك تحسبا من هطول أمطار غزيرة وسوء الأحوال الجوية.