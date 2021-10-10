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شابة من النقب تشتكي للسلطة الفلسطينية والدها وشقيقها

تاريخ النشر: 10/10/2021 - 11:57

شابة من النقب تشتكي للسلطة الفلسطينية والدها وشقيقها
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اشتكت شابة عربية من منطقة النقب، جنوبي البلاد، إلى السلطة الفلسطينية في الخليل تعرضها للضرب المبرح من قبل والدها وشقيقها بسبب رفضهما علاقتها بشاب، وطالبتها بتوفير الحماية لها، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية والدها ونجله (46 و22 عاما)، إثر بلاغ وصلها من السلطة الفلسطينية.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية فإنها "تلقت بلاغا من السلطة الفلسطينية (الخليل) بأن شابة من منطقة الجنوب وصلت إليهم واشتكت عن قيام والدها وشقيقها بضربها وإلحاق إصابات بها بسبب رفضهما لعلاقتها بشاب آخر من منطقة الجنوب. أفراد شرطة 'عيروت' حددوا موقع المشتبهين الأب والابن، اللذيْن يبلغان من العمر 46 و22 عامًا، وألقي القبض عليهما".

وأضافت أن "المشتبهين أحيلا إلى المحكمة يوم السبت، وتم تمديد توقيفهما على ذمة التحقيق لغاية يوم غد الإثنين".

وختمت بالقول إن "هذه حادثة اعتداء خطيرة. ومع تلقي البلاغ عبر قنوات الاتصال بين السلطات، تحركنا على الفور لتحديد مكان المشتبه بهما وإلقاء القبض عليهما مع تقديم المساعدة لصاحبة الشكوى".

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#النقب
#العنف ضد المرأة
#شرطة
#الخليل
#السلطة الفلسطينية

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