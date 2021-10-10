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كفر كنا: اعتقال ثمانية مشتبهين بـ"إطلاق النار وأعمال عنف"

تاريخ النشر: 10/10/2021 - 10:26

كفر كنا: اعتقال ثمانية مشتبهين بـ"إطلاق النار وأعمال عنف"
من كفر كنا (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة ثمانية أشخاص من قرية كفر كنا بشبهة "إطلاق النار وأعمال عنف"، أمس السبت.

ووفقا للشرطة فإنه "داهمت قوات معززة من شرطة إسرائيل، يوم أمس، عددًا من الأهداف في قرية كفر كنا في إطار نشاط واسع النطاق، وألقت القبض على 8 مشتبهين بارتكاب جرائم ومخالفات تتعلق بإطلاق نار وعنف".

وأضافت أن "العملية نُفذت بمشاركة العديد من القوات، بينها وحدة مكافحة الشغب و'حرس الحدود' والمباحث ووحدة الكلاب البوليسية، الذين داهموا عدة مناطق في قرية كفر كنا في نفس الوقت وألقوا القبض على 8 مشتبهين بارتكابهم جرائم ومخالفات مختلفة، من بينها إطلاق نار وعنف".

وادعت الشرطة أنه "خلال النشاط ضُبط مسدس من طراز 'إيرسوفت' وذخيرة ومواد مشتبهة كمخدرات خطرة من نوع المريخوانا".

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#كفر كنا
#شبهات
#اعتقالات

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