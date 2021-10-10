مصرع شابة و7 إصابات بحادث طرق جنوبي البلاد

لقيت شابة (24 عاما) مصرعها وأصيب 7 أشخاص بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، وذلك جراء حادث طرق وقع فجر اليوم الأحد، على شارع رقم 4 بمساره بالقرب من بلدة يفنه جنوبي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن الطواقم الطبية تلقت بلاغا فجر اليوم، عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع 4 بمساره بالقرب من يفنه جنوبي البلاد.

وهرعت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث، وأقرت وفاة شابة تأثرا بإصابتها الحرجة بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها، فيما قدمت الإسعافات الأولية إلى 7 جرحى في العشرينيات من العمر، ونقلتهم على وجه السرعة بحالة وصفت بين الطفيفة والمتوسطة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، حيث أظهرت المعلومات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم بين شاحنة و4 مركبات خصوصية، لأسباب لم تتضح بعد.

وجراء الحادث تدهورت مركبة وانقلبت على جانب الطريق، وعثر على بعد عشرات الأمتار على شابة بحالة حرجة، حيث أقر وفاتها بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وأغلقت الشرطة شارع 4 بمساره قرب مفرق يفنه بالاتجاهين نحو الجنوب، وطالبت الشرطة جمهور المسافرين السفر عبر طرقات بديلة، وذلك إلى حين الانتهاء من معالجة حادث الطرق وانتهاء التحقيقات الميدانية.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 283 شخصا بينهم 83 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.