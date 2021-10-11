اتهام شاب من الناصرة بالابتزاز والتهديد

قدمت وحدة الدعاوى القضائية في الشرطة لائحة اتهام وطلب توقيف لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية إلى المحكمة، اليوم الإثنين، ضد شاب في العشرينيات من عمره، من سكّان مدينة الناصرة، نسبت إليه "الابتزاز والتهديد وطلب دفع 400 ألف شيكل من صاحب معرض سيارات في قرية عين ماهل".

مصدر الصورة الشرطة

ووفقا للشرطة فإنها ألقت القبض على "مشتبه في العشرينيات من عمره، من سكّان مدينة الناصرة، بشبهة الابتزاز والتهديد، والذي طلب دفع مبلغ 400 ألف شيكل من صاحب محل لبيع السيارات من إحدى البلدات في منطقة الناصرة".

وأضافت أنها "شرعت بالتحقيق بعد إطلاق نار نحو مصف لبيع سيارات، ومنزل الضحية. إثر إطلاق النار لحقت أضرار بالممتلكات، وطاقم التحقيق شرع بجمع البينات والأدلة لكشف هوية الجناة. وبعد استخدام وسائل تكنولوجية، تم تحديد هوية المشتبه الرئيس الذي هدد الضحية أثناء تواجده خارج الدولة، ووفقًا للشبهات تآمر لتنفيذ إطلاق نار إثر دين مالي وقروض. ومع نهاية تحقيق سري وبعد تشكيل قاعدة أدلة ضد المشتبه به، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به وقدمت ضده لائحة اتهام خطيرة مرفقة بطلب تمديد توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية، إذ نسبت إليه المسؤولية عن ارتكاب جرائم ومخالفات، بما في ذلك الابتزاز والتآمر لارتكاب جريمة".