مجد الكروم: وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة بعد الاعتداء على صحافيّ

تظاهر العشرات من أهالي مجد الكروم والمنطقة، وعدد من الصحافيين، مساء اليوم، الإثنين، قبالة مركز الشرطة في القرية في أعقاب الاعتداء على الصحافي مبدا فرحات على يد شرطي.

ورفع المتظاهرون لافتات ضد عنف الشرطة، وأخرى منددة بتقاعسها في كبح جماح ظاهرة العنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.

مشاركون في الوقفة ("عرب 48")

وقال الصحافيّ فرحات لـ"عرب 48"، إن "الشرطي تصرف واعتدى علي بشكل همجي، وهذا لن يمر مر الكرام وسنتعامل مع الأمر بالشكل المطلوب قانونيا".

("عرب 48")

وأضاف أن "الشرطة غير معنية في محاربة العنف والجريمة بالمجتمع العربي، على عكس ما نراه في المجتمع اليهودي ومن دون تدخل جهاز الأمن العام (الشاباك)".

("عرب 48")

وختم فرحات بالقول إن "الشرطة تريد قمع الصحافيين وإبعادهم عن طريقها من أجل التغطية على عملها غير القانوني، ونحن هنا لنؤكد استمرارنا في نقل رسالتنا ولن يثنينا شيئا عنها".

("عرب 48")

وكانت رابطة صحافيي الداخل واللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد الكروم، قد دعوا إلى المشاركة في التظاهرة.

وأكدت الرابطة في وقت سابق اليوم على أنه "من حق الزملاء تغطية الأحداث الميدانية بكل حرية مطلقة، ولا يحق لأي شرطي الاعتداء عليهم وعرقلة مسيرتهم التي من خلالها يبثون للجمهور ما يحصل في واقعنا".