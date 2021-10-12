الخطة الحكومية لمكافحة العنف في المجتمع العربي: 2.4 مليار شيكل ثلثاها لـ"إنفاذ القانون"

عرضت الحكومة الإسرائيلية خطتها الخمسية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وذلك خلال اجتماع عقده مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية. ووفقا لمسودة التي استعرضها المسؤولون فإن الميزانية المرصودة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي تقدر بـ2.4 مليار شيكل يخصص ثلثيها لـ"لإنفاذ القانون محاربة الجريمة"، فيما يخصص الثلث الأخير لتشكيل "غطاء مدني داعم".

ووفقا لمسودة الخطة التي استعرضها كل من المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، يائير بينس، ونائب وزير الأمن الداخلي، يوآف سغلوفيتس، فإن الحكومة تهدف إلى "حل التنظيمات الإجرامية والحد من الظواهر الإجرامية والعنفية في المجتمع العربي؛ ورفع الشعور بالأمن الشخصي لجميع مواطني إسرائيل وعلى وجه خاص مواطني النقب والمواطنين العرب؛ وتعزيز ثقة الجمهور بأجهزة إنفاذ القانون، تعزيز التعاون والشراكة مع ممثلي المجتمع العربي؛ تقوية المجتمع العربي وتعزيز المناعة المجتمعية في التعامل مع العنف في الحيز المحلي".

والمؤشرات التي حددتها الحكومة الإسرائيلية لقياس نتائج الخطة وفحص نجاعة الخطوات التي تتخذها في هذا السياق هي: "انخفاض عدد القتلى، وتقلص عدد ضحايا جرائم العنف، وارتفاع مستوى الثقة في جهاز الشرطة، وارتفاع الشعور بالأمان في المدارس وانخفاض حوادث العنف في المدارس، وانخفاض في عدد الشباب العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا وغير نشيطين (في إطار يشغلهم - لا يعملون ولا يتعلمون)".

وفي ما يتعلق بآليات الرقابة على تنفيذ الخطة الخمسية، أشارت المسودة التي استعرضتها الحكومة إلى تشكيل فريق تنفيذي يتبع لمكتب رئيس الحكومة، ويعمل على "المشاركة في صياغة الخطط الوزارية ذات الصلة، ويساعد في إزالة العقبات، ويراقب ويتحكم في استخدام الميزانية، ويوصي بملاءمة الخطط وفقًا للتقدم في إجراءات التنفيذ الفعلي للخطة، ويحافظ على التواصل مع الجماهير ومع رؤساء السلطات المحلية".

كما تستوجب الخطة الخمسية "تشكيل فريق تنسيق يتبع لوزارة القضاء، يعمل على التنسيق بين جميع أجهزة إنفاذ القانون، ومراقبة تنفيذ إجراءات الإنفاذ، ومراقبة تخصيص القوى العاملة للمهام وفقًا للخطة، وصياغة طرق إضافية للحد من الجريمة مع الوزارات المعنية، وتقديم تقارير إلى الفريق التنفيذي التابع لمكتب رئيس الحكومة".

وتنص الخطة على "تنسيق عمل الحكومة في البلدات والقرى خصوصا في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة على الصعيدين الاجتماعي والجماهيري"، وذلك بواسطة وزارة الأمن الداخلي وسلطة الأمن الجماهيري"، بما يشمل "صياغة رؤية عمل في الحيز المحلي، ومرافقة الأنشطة ومتابعة تقدم الخطة وتنفيذها، ورفع تقارير إلى الفريق التنفيذي في مكتب رئيس الحكومة".

وتحدد الخطة أولويات لعمل الوزارات المعنية في إطار تنفيذ الخطة، وتوصي وزارة الأمن الداخلي بتخصيص الموارد لـ"زيادة تواجد (عناصر الشرطة، في الشارع العربي، ومحاربة الجريمة المنظمة والخطيرة، الحد من آثار الجريمة الكبيرة، تعزيز الأمن الشخصي والمناعة المجتمعية".

وفي ما يتعلق بوزارة القضاء، تنص على الخطة على ضرورة "التركيز على التصدي للجرائم الاقتصادية على نحو متكامل مع مواجهة الجرائم الجنائية، تعزيز أجهزة الإنفاذ بما في ذلك المدعين العامين وموظفي النيابة العامة والمحققين والقضاة، العمل على إتمام التعديلات التشريعية المطلوبة، تعزيز إنفاذ الجرائم في الحيز السيبراني، وإنشاء آليات تنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمستشار القضائي للحكومة".

وبموجب الخطة فإن وزارة الداخلية ملزمة "بالعمل على تطوير نظام للمناقصات عبر الإنترنت وتطوير آليات إضافية لتقليل إمكانية تسرب العناصر الإجرامية إلى السلطات المحلية، بالإضافة إلى تأهيل الأئمة". ويتلخص دور وزارة التربية والتعليم بـ"المراقبة المستمرة لحضور الطلاب إلى المدارس والانتقال من نموذج العمل المدرسي إلى نموذج العمل المحلي - سلسلة من الأنشطة على مدار اليوم، وتطوير أداة لرصد حوادث العنف، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس".

كما تنص الخطة الخمسية على سلة وظائف لسلطة إعادة تأهيل السجناء وإعادة دمجهم في سوق العمل، وخطة لتوفيل أماكن عمل وتأهيل الشبان الذي لا يحظون بإطار تشغيلي ولم ينهوا 12 عاما من التعليم (التعليم الإلزامي)؛ كما تنص الخطة على تعزيز برامج وزارة الرفاه الاجتماعي للتعامل مع الشباب المعرضين للخطر وتوسيع الأطر الإصلاحية التي تتعامل مع العنف وغيرها من الإجراءات.