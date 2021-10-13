اللد: إصابة شاب في جريمة طعن

أصيب شاب، يبلغ 35 عاما من العمر، من الرملة بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة طعن بمدينة اللد، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 13:36 حول مصاب في اللد، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا متوسطة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.