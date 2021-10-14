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استمرار الانخفاض في عدد إصابات كورونا بالمجتمع العربي

تاريخ النشر: 14/10/2021 - 16:00

استمرار الانخفاض في عدد إصابات كورونا بالمجتمع العربي
طاقم محطة فحوص كورونا بيافة الناصرة (تصوير المجلس)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية 197,287 وبلغ عدد الإصابات في البلاد 1,311,284 لغاية صباح اليوم الخميس.

ويستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ أن عدد الإصابات في البلاد، أمس، بلغ 1,728 إصابة جديدة، بينها 1,033 دون سن الثامنة عشر. وبلغ عدد الإصابات في المجتمع العربي، أمس، 557 إصابة بينا 334 في الشريحة العمرية 18 عاما وما دون. وبلغ عدد الإصابات في جهاز التعليم العربي 347، وبهذا بلغت نسبة المصابين في جهاز التعليم العربي 63% من الإصابات، أمس.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري ولغاية اليوم، بلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلدات 1,855، مع تسجيل انخفاض ملحوظ مقارنة بالأسبوع ما قبل. كذلك الأمر على مستوى البلاد سُجّل انخفاض في عدد الإصابات منذ مطلع الأسبوع، وبلغ 6,425 إصابة. ورغم الانخفاض ما زالت نسبة الإصابات في البلدات العربية تشكل 28% من عدد الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الجاري.

وخرجت معظم البلدات العربية من الدائرة الحمراء وبقيت بلدة واحدة فقط، وهي قرية السيد في النقب، وتوجد 16 بلدة عربية في الدائرة البرتقالة.

وانخفض عدد غير المطعمين في المجتمع العربي للفئة 12 عاما وما فوق، منذ مطلع الأسبوع إلى 296 ألف شخص، وتلقى ما يقارب 3 آلاف شخص تطعيمهم الأول منذ مطلع الأسبوع الجاري. وبهذا بلغت نسبة التطعيم الكلية في المجتمع العربي للوجبة الأولى 74% وللوجبة الثانية 64% وللوجبة الثالثة 53%. وفي المقابل بلغت النسبة في المجتمع الإسرائيلي 87% للأولى و82% للثانية و85% للثالثة.

بودكاست عرب 48

#بلدات عربية
#مستجدات كورونا
#الهيئة العربية للطوارئ

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