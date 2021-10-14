استنكار للاعتداء على عضو وموظف في مجلس يافة الناصرة

استنكر رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي، ماهر خليلية، ونوابه وأعضاء المجلس بشدة الاعتداء على عضو المجلس، ناشد بشارات، وأحد موظفي المجلس المحلي.

وأكد أنه "ندين بشدة هذا الحدث المؤسف والمرفوض جملة وتفصيلاً في وقتٍ تنعم فيه بلدتنا يافة الناصرة بأجواء المحبة والتآخي والاحترام المتبادل. وعليه نستنكر ونشجب هذا العمل المؤسف ويجب أن نبعد عنا كل أشكال العنف الكلامي والجسدي في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار في قريتنا وعدم إعطاء فرصة لتعكير صفو جو بلدنا الحبيب. كلنا جميعًا نعمل بمسؤولية مُطلقة من أجل استمرار الهدوء في قريتنا ووضع حد لمثل هذه الأعمال والظواهر المرفوضة كليًا".

ومن جهتها، استنكرت جبهة يافة الناصرة ما وصفته "الاعتداء الجبان على رئيس كتلة الجبهة، ناشد بشارات، بعد خروجه من جلسة المجلس مباشرة أمس الأربعاء، الذي أدى كسر رجله بشكل متعمد من نفر مقربين من رئيس المجلس المحلي، وتكسير سيارته الشخصية أمام بناية المجلس، وعلى أحد الموظفين الكبار في المجلس المحلي".

وصرحت أنه "لا نكتفي بالإدانة والشجب، ونطالب بمعاقبة المعتدين وعدم التساهل معهم، لأن هذا الاعتداء المخطط والمبرمج تم في أعقاب جلسة للمجلس البلدي، تم فيها مناقشة عدد من القضايا البلدية التي أبدت فيها كتلة الجبهة موقفًا حازمًا للحفاظ على حقوق بلدتنا أمام بلدية المجيدل، وعدم التنازل عن حقنا في أراضي المندوب السامي بمحاذاة ملعب كرة القدم قرب المجيدل. إن لجم العنف ومنعه يكون بالعقاب، لا بالاستنكار والشجب! ولا مكان في يافة الناصرة التي تهمنا جميعًا لمثل هذا الأسلوب العدواني المرفوض! ولن نسمح باستخدام أسلوب العنف والمرور مر الكرام على هذا الاعتداء الجبان، لأننا نريد يافة متحابة بأهلها وناسها الطيبين، لأننا نرفض العنف قولاً وفعلاً.. ولا نستخدم أسلوب.. يد تضرب والأخرى تشجب!".

وطالبت الجبهة رئيس المجلس بـ"تحمل المسؤولية شخصيًا لأن المعتدين هم مرافقوه وحاشيته التي تأتمر بأمره! وتقديم المعتدين للقضاء في أسرع وقت وإنزال أقصى عقوبة بهم! لا للعنف.. تسقط كل يد تمتد على منتخبي الجمهور وموظفي المجلس المحلي.. نشكر كل أهالي يافة الناصرة على وقفتهم إلى جانب رئيس كتلة الجبهة، ناشد بشارات، الذي ما زال يرقد في المستشفى وسيخضع لعملية جراحية بسبب الاعتداء الغاشم عليه! يافة الناصرة متحابة بأهلها.. ترفض كل أشكال العنف.. البلد مسؤولية.. مش فوضى!".