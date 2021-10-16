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الناصرة: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 16/10/2021 - 21:36

الناصرة: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار
من مكان الجريمة في الناصرة
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة، مساء السبت.

وأظهر توثيق مصور، إقدام شخص ملثم على إطلاق النار على الشاب خلال تواجده قرب منزله في منطقة جبل حمودة، ثم لاذ بالفرار من المكان مشيا على الأقدام.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج وهو بحالة مستقرة.

وفي جريمة أخرى، أصيب شاب (30 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه للطعن بشجار في يوكنعام عيليت.

وتلقى طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" بلاغا حول إصابة الشاب، إذ قدم له العلاجات الأولية وجرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#جبل حمودة
#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#تقاعس الشرطة

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