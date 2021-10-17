استمرار وتيرة الانخفاض في عدد الإصابات بكورونا في البلدات العربية

انخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي، ليبلغ 2,840 مع تسجيل انخفاض بلغ 50% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

جاء ذلك بحسب ما أفادت الهيئة العربية للطوارئ في بيان ذكرت فيه أنّ "مجمل عدد الإصابات بالفيروس لصباح اليوم الأحد قد ارتفع في البلدات العربية إلى 198,439 في حين بلغ مجمل عدد الإصابات في البلاد 1,315,984".

وأشارت معطيات الهيئة إلى "انخفاض مجمل عدد الإصابات في البلاد ليوم أمس لإلى 734 اصابة، منهم 262 في المجتمع العربي ليشكل نسبة المصابين العرب نحو 35%. هذا وبلغ نسبة الفتية والأطفال العرب من بين المصابين الجدد 153 في حين بلغت نسبة المصابين في جهاز التعليم العربي 63%".

وذكرت الهيئة أنه "على نطاق أسبوعي، انخفض عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي ليبلغ 2,840 مع تسجيل انخفاض بلغ 50% مقارنة بالأسبوع (الذي سبقه)، في المقابل بلغ مجمل عدد الإصابات الأسبوعية على مستوى البلاد ليبلغ 10,884 مع هبوط بنسبة 33%، وبهذا فإن نسبة الإصابات في البلدات العربية تشكل 26% من مجمل عدد الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي".

وأوضحت أنّ "عدد البلدات العربية في دائرة الخطر، بلغمع بداية الأسبوع الحالي ثلاث بلدات وهم عين ماهل وأبو ربيعة وأم بطين. في حين تتواجد 14 بلدة في الدائرة البرتقالة".

وأضاف البيان: "ينعكس انخفاض في عدد الإصابات على عدد الحالات النشطة في البلدات العربية، حيث بلغ مع نهاية الأسبوع الماضي 5,963 مع تسجيل هبوط بلغ 41%، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد انخفض مجمل عدد الحالات النشطة في البلاد ليبلغ 19,007 مع تسجيل انخفاض بلغ 32%".

وتابع: "ارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية في الأسبوع الأخير إلى 1,272 وفاة مع تسجيل 25 حالة وفاة خلال الأسبوع الأخير، يشار بالذكر إلى تسجيل 238 حالة وفاة منذ بداية الموجة الأخيرة. في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد ارتفع مجمل عدد الوفيات إلى 7,989 مع تسجيل 92 حالة وفاة لذات الفترة، ليبلغ بهذا عدد الوفيات منذ بداية الموجة الحالية على مستوى البلاد 1,989. كما وانخفض عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية ليبلغ 94 حالة منهم 41 تحت التنفس الاصطناعي".

وأفاد البيان بانخفاض "عدد غير المطعمين في المجتمع العربي للفئة 12 سنة فأكثر خلال الأسبوع الماضي إلى 294 ألف شخص، إذ تم تطعيم 5 ألف شخص خلال الأسبوع الأخير، في حين بلغ عدد غير المطعمين على مستوى البلاد قرابة 990 ألف شخص"، مشيرا إلى أن "نسبة التطعيم الكلية في المجتمع العربي للوجبة الأولى بلغت 74% في حين بلغت للوجبة الثانية 64% وللوجبة الثالثة 55%. في المقابل فقد بلغت النسبة (العامة) 87% للأولى و82% للثانية و85% للثالثة".

وذكر أن "عدد غير المطعمين في الفئة العمرية 12-15 سنة، يبلغ نحو 66,795 لتبلغ نسبتهن 44% من مجمل الفتية في تلك الفئة العمرية وانخفض عدد غير المطعين في الفئة العمرية 16-18 سنة إلى 33,149 لتبلغ نسبتهم 28% في تلك الفئة العمرية. في حين تبقى ما يقارب 20 ألف شخص في الفئة العمرية 60 سنة فأكثر لم يتلقوا أي تطعيم".