مصرع سائق دراجة هوائية بحادث طرق قرب نتانيا

لقي سائق دراجة هوائية في الثلاثينيات من عمره، مصرعه فجر اليوم الأحد، وذلك جراء حادث طرق وقع بالقرب من مدينة نتانيا، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته على الفور، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

وتلقت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء بلاغا عن جريح جراء حادث طرق قرب نتانيا، وعلى الفور هرع طاقم للمكان وأقر وفاة شخص على الفور.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، وأظهرت المعلومات الأولية أن مركبة خصوصية صدمت الدراجة الهوائية على شارع رقم 2 عند مدخل مدينة نتانيا، وتم إيقاف سائق المركبة وإخضاعه للتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 288 شخصا بينهم 85 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية الآن.