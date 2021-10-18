إعلان برنامج احتفالات الميلاد 2021 في الناصرة

أعلنت جمعية الموكب لعيد الميلاد في الناصرة عن برنامج احتفالات الجمعية لميلاد 2021، ونظمت احتفالا بهذه المناسبة في مركز القديس أنطون.

وشارك في الاحتفال كهنة الرعايا، ورؤساء النوادي، ومعلمو السرايا الكشفية، والجمعيات المشاركة في البرامج: جمعية أنغام للموسيقى، وجمعية الأمل للرقص، وجمعية تريو للفن.

وافتُتحت الأمسية، يزم الجمعة الماضي، التي قدّمتها عضو الجمعيّة، علا نجار، بصلاة وكلمة مبارَكة من كاهن رعيّة اللاتين في الناصرة، الأب مروان دعدس، تلتها كلمة كاهن الرعيّة الأسقفيُة الإنجيليّة في الناصرة، القس نائل أبو رحمون. ثم رحّب رئيس جمعيّة الموكب لعيد الميلاد، توفيق لحّام، بالحضور شاكرا شركاء الجمعيّة من سرّيات الكشافات، ونوادي العائلة، والجمعيّات، على تعاونهم. كما أشاد بعمل أعضاء الجمعيّة ولجانها بالتحضير للاحتفالات من خلال عمل تطوعي مستمر دام على مدار شهور طويلة.

واحتفت الأمسية بانطلاق التدريبات لعرض "كسارة الجوز"، وتحدّثت كل من مديرة جمعيّة "تريو" ومخرجة "كسارة الجوز"، رشا جهشان، ومديرة جمعيّة "الأمل" ومدرّبة الراقصات المشاركات في العرض، وداد عطالله، عن تجربتهما في العمل واستعدادهما للموسم الجديد.

وشكر نبيل توتري كافة الشركاء على التعاون المثمر، كما أطلَع الحضور على تفاصيل التعاون مع بلدية الناصرة واجتماع ممثلي الهيئة الإداريّة للجمعيّة مع رئيس وإدارة البلديّة لاطلاعهم على برنامج الاحتفالات. بعدها قام توتري بالإعلان عن برنامج الاحتفالات، وهو كالتالي: تبدأ الاحتفالات، يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر 2021، بالاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد والأمسية الأولى من أمسيات "طفل المغارة" الميلادية، والتي تستمر على مدار 11 أمسية حتى يوم كانون الأول، وتقام في ساحات مركز القديس أنطون (بنديكتوس) في الناصرة. أما العرض الفني العالمي المميّز "كسارة الجوز"، والذي بادرت الجمعية لإنتاجه في العام 2019، وإثر النجاح الملفت والطلب الكبير، فيُعرض هذا العام من 16 إلى 23 كانون الأول.

وتنظم مسيرة عيد الميلاد التقليدية هذا العام يوم الجمعة 24 كانون الأول، أما في ليلة رأس السنة فتدعو الجمعيّة الجمهور للاستمتاع بعرض الأضواء والموسيقى من كنيسة السالزيان وفي سماء الناصرة.

يُذكر أن بيع التذاكر لأمسيات طفل المغارة ولعرض كسارة الجوز سيبدأ يوم الجمعة القريب في مركز القديس أنطون بالناصرة.