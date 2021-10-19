مصرع شاب سقط من منطاد قرب الناصرة

لقي شاب، في الثلاثينيات من العمر، مصرعه إثر سقوطه من علو بالقرب من مدينة الناصرة صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر مصدر طبي أن طاقم إسعاف تابع لمركز "نجمة داود الحمراء" استدعي إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الشاب على الفور.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، حيث تشير المعلومات الأولية أن الشاب سقط من منطاد كان يحلق بالسماء، حيث تواصل الشرطة التحقيق لمعرفة أسباب سقوطه من المنطاد.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن طواقم الإسعاف تلقت بلاغا عن جريح على شارع 60 بمساره الرابط بين الناصرة والعفولة، وعلى الفور هرع طاقم طبي الذي أقر وفاة الشاب في المكان.

وأظهرت المعلومات الأولية، أن الشاب سقط من منطاد كان يحلق بالسماء بارتفاع 100 متر على مركبة كانت تسافر قرب المكان، إذ توقف سائق المركبة على بعد 150 متر من الحادث، دون أن يصاب بأي جروح، فيما تم استجوابه لمعرفة تفاصيل عن الحادث.