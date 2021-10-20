وزارة الصحة الإسرائيلية تنشر شروط التوجّه لأداء الحجّ والعمرة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء، شروط "التوجه إلى الديار الحجازية لأداء شعائر العمرة، أو مناسك الحج"، مشدّدة على أن "التطعيم بجرعتين (من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا)، شرط أساسي لزيارة السعودية".

وذكرت الوزارة في بيانها، أنه "على الراغبين بالتوجه الى الديار الحجازية الالتزام بتوصيات وزارتي الصحة الإسرائيلية والسعودية"، مشددة على أن "المتعافي من كورونا لا يُعتمَد"، أي أنّه لن يُقبَل سفرُ شخص كان مُصابا بالفيروس وتعافى منه، ما لم يمكن قد تلقّى جرعتين من اللقاحات المضادة للفيروس.

وأشار البيان إلى ضرورة الالتزام "بتعليمات وزارة الصحة وتوجيهات لجان الحج والعمرة بشأن التطعيم"، مؤكدا أن "من لم يحصل على جرعتين من اللقاح لن يستطيع التسجيل".

وقالت الوزارة في بيانها: "كنا قد نشرنا في بيان سابق (أمس الثلاثاء) أنه يحق للمتعافين من كورونا، التسجيل لرحلات الحج والعمرة، إلا أن الصحة السعودية قررت بأن المتعافي من كورونا لا يُعتمد، وأن الحصول على التطعيم هو شرط أساسي لزيارة أراضيها، مما اقتضى التنويه".

كما ذكر البيان أن "مسؤولين في لجنة الحج والعمرة، أكدوا أن... السعودية أجرت تعديلات على التعليمات التي كانت قد أصدرتها سابقا"، موضحا أن التعديلات الجديدة، تقتضي أنه "لا يحق لمن لم يحصل على التطعيم أن يطلب التوجه إلى السعودية".

كما تنصّ التعديلات على أنّ "الحاصل على التطعيم يعني أنه تلقى جرعتين، وأن تكون الجرعة الثانية ضمن الصلاحية، أي لم يمض على تلقيها 6 أشهر".

و"على الذين يصلون إلى الأراضي السعودية، إبراز شهادة تطعيم.. وسيتم التشديد على إجراء الفحوصات 72 ساعة قبل الدخول إلى الأراضي السعودية، وعلى التباعد المكاني"، وفق البيان.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية في البيان ذاته، أن "العالم مفتوح أمام كل من يرغب بالسفر، شريطة أن يلتزم المسافر بكل التعليمات والتوصيات والتوجيهات"، لافتة إلى أن "هناك فرصة سانحة لكل من لم يحصل على التطعيم بأن يتوجه في أقرب وقت إلى نقاط ومحطات التطعيم المنتشرة في كل مكان لضمان أمنه وسلامته وسلامة الآخرين".