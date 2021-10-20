  2. محليات
  3. أخبار محلية

وزارة الصحة الإسرائيلية تنشر شروط التوجّه لأداء الحجّ والعمرة

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 20:36

وزارة الصحة الإسرائيلية تنشر شروط التوجّه لأداء الحجّ والعمرة
توضيحية من الأرشيف (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء، شروط "التوجه إلى الديار الحجازية لأداء شعائر العمرة، أو مناسك الحج"، مشدّدة على أن "التطعيم بجرعتين (من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا)، شرط أساسي لزيارة السعودية".

وذكرت الوزارة في بيانها، أنه "على الراغبين بالتوجه الى الديار الحجازية الالتزام بتوصيات وزارتي الصحة الإسرائيلية والسعودية"، مشددة على أن "المتعافي من كورونا لا يُعتمَد"، أي أنّه لن يُقبَل سفرُ شخص كان مُصابا بالفيروس وتعافى منه، ما لم يمكن قد تلقّى جرعتين من اللقاحات المضادة للفيروس.

وأشار البيان إلى ضرورة الالتزام "بتعليمات وزارة الصحة وتوجيهات لجان الحج والعمرة بشأن التطعيم"، مؤكدا أن "من لم يحصل على جرعتين من اللقاح لن يستطيع التسجيل".

وقالت الوزارة في بيانها: "كنا قد نشرنا في بيان سابق (أمس الثلاثاء) أنه يحق للمتعافين من كورونا، التسجيل لرحلات الحج والعمرة، إلا أن الصحة السعودية قررت بأن المتعافي من كورونا لا يُعتمد، وأن الحصول على التطعيم هو شرط أساسي لزيارة أراضيها، مما اقتضى التنويه".

كما ذكر البيان أن "مسؤولين في لجنة الحج والعمرة، أكدوا أن... السعودية أجرت تعديلات على التعليمات التي كانت قد أصدرتها سابقا"، موضحا أن التعديلات الجديدة، تقتضي أنه "لا يحق لمن لم يحصل على التطعيم أن يطلب التوجه إلى السعودية".

كما تنصّ التعديلات على أنّ "الحاصل على التطعيم يعني أنه تلقى جرعتين، وأن تكون الجرعة الثانية ضمن الصلاحية، أي لم يمض على تلقيها 6 أشهر".

و"على الذين يصلون إلى الأراضي السعودية، إبراز شهادة تطعيم.. وسيتم التشديد على إجراء الفحوصات 72 ساعة قبل الدخول إلى الأراضي السعودية، وعلى التباعد المكاني"، وفق البيان.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية في البيان ذاته، أن "العالم مفتوح أمام كل من يرغب بالسفر، شريطة أن يلتزم المسافر بكل التعليمات والتوصيات والتوجيهات"، لافتة إلى أن "هناك فرصة سانحة لكل من لم يحصل على التطعيم بأن يتوجه في أقرب وقت إلى نقاط ومحطات التطعيم المنتشرة في كل مكان لضمان أمنه وسلامته وسلامة الآخرين".

بودكاست عرب 48

#السعودية
#الحج
#العمرة
#حجاج
#فلسطينيو الداخل
#فلسطينيو 48
#فيروس كورونا
#اللقاحات المضادة لكورونا

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العثور على جثة شاب من كفر قاسم في سلفيت
العثور على جثة شاب من كفر قاسم في سلفيت

2021-10-20

النقب: مصرع طفلة في حادث دهس
النقب: مصرع طفلة في حادث دهس

2021-10-20

أم الفحم: إضراب شامل الخميس احتجاجا على جرائم القتل
أم الفحم: إضراب شامل الخميس احتجاجا على جرائم القتل

2021-10-20

الأكثر قراءة

ضحية سادسة من نفس العائلة: قتيل في أم الفحم

ضحية سادسة من نفس العائلة: قتيل في أم الفحم

2021-10-19
عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة

عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة

2021-10-19
مصرع شاب سقط من منطاد قرب الناصرة

مصرع شاب سقط من منطاد قرب الناصرة

2021-10-19
تحليلات:

تحليلات: "دفء" علاقات إيران مع دول عربية يقلق إسرائيل

2021-10-19
المواجهات مع الاحتلال في القدس: 17 مصابا و22 معتقلا على الأقلّ

المواجهات مع الاحتلال في القدس: 17 مصابا و22 معتقلا على الأقلّ

2021-10-19