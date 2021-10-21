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حريقان داخل مخزنين في إكسال وعبلين

تاريخ النشر: 21/10/2021 - 08:43

حريقان داخل مخزنين في إكسال وعبلين
(تصوير سلطة الإطفاء والإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شب حريقان في مخزنين للقش في قريتي إكسال وعبلين، وعملت طواقم إطفاء وإنقاذ لساعات في إخماد ألسنة النار التي التهمت محتويات المخزنين، الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أنه "اندلع حريق في مخزن للقش (بالات قش) في بلدة إكسال، بعد منتصف الليلة الماضية، إذ وصلت إلى المكان 4 طواقم إطفاء وإنقاذ وعملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى حظيرة قريبة تواجدت فيها حيوانات بالمكان".

وأضاف أنه "في حادثة أخرى، عملت 3 طواقم إطفاء وإنقاذ على إخماد حريق في مخزن للقش في قرية عبلين، ونجحت طواقم الإطفاء بالسيطرة على الحريق ومنع انتشاره، فيما تمّ إخلاء حيوانات تواجدت في المكان إلى جانب إخراج بالات قش يابسة لم تصلها النيران".

هذا، وتحقق الشرطة وخبراء الحرائق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريقين.

بودكاست عرب 48

#حرائق
#عبلين
#إكسال
#مخازن قش
#إطفاء وإنقاذ

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