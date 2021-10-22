اعتقال مشتبهين بإطلاق النار خارج مقهى في حيفا

اعتقلت الشرطة مشتبهين من سكان قرية أبو سنان بشبهة إطلاق النار في الهواء خلال جدال مع آخرين خارج مقهى في مدينة حيفا، الليلة الماضية.

ووفقا للشرطة فإنها فتحت ملفا للتحقيق "بعد تلقي مركز الشرطة 100 بلاغا حول حادثة إطلاق نار بالقرب من مقهى في مدينة حيفا".

وأضافت أن "أفراد مركز شرطة حيفا سارعوا إلى المكان، وخلال نشاط تمشيط نجحوا برصد المشتبهين من سكان قرية أبو سنان وإلقاء القبض عليهما وضبط السلاح الذي أطلق منه النار، حسب الشبهات".

ووفقا لتطورات التحقيق ستقرر الشرطة هل ستحيل المشتبهين إلى محكمة الصلح في حيفا لتمديد توقيفهما على ذمة التحقيق.