السبت: مظاهرة ضد الجريمة وتقاعس الشرطة أمام شرطة مسجاف

دعت لجنة المتابعة واللجان الشعبية والسلطات المحلية في منطقة البطوف (عرابة وسخنين ودير حنا) إلى مظاهرة غضب أمام مركز شرطة مسجاف تنديدا باستفحال العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي.

ومن المقرر أن تنظم المظاهرة عند الساعة الرابعة من مساء غد، السبت.

وجرى الإعلان عن المظاهرة خلال اجتماع للجنة المتابعة واللجان الشعبية والسلطات المحلية في البطوف، إذ جرى دعوة الجماهير العربية للمشاركة في المظاهرة الاحتجاجية على جرائم القتل وشلال الدم الذي يجتاح مجتمعنا العربي.

وتأتي هذه المظاهرة من أجل مطالبة الشرطة بالكف عن تقاعسها في مكافحة الجريمة، سيما وأنها قادرة ولكنها غير معنية بوقف شلال الدم في مجتمعنا؛ حسب ما جاء في البيان المشترك.

وفي سياق متصل، نظمت مساء اليوم، الجمعة، تظاهرتين احتجاجيتين ضد العنف والجريمة في مدينتي أم الفحم والناصرة، وسط مشاركة المئات من المحتجين تنديدا باستفحال جرائم القتل وتقاعس الشرطة.

هذا، ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، إذ ارتفعت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام 2021 ولغاية الآن إلى 92 قتيلا بينهم 13 امرأة، علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.