  2. محليات
  3. أخبار محلية

السبت: مظاهرة ضد الجريمة وتقاعس الشرطة أمام شرطة مسجاف

تاريخ النشر: 22/10/2021 - 18:50

السبت: مظاهرة ضد الجريمة وتقاعس الشرطة أمام شرطة مسجاف
من الاجتماع في منطقة البطوف
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

دعت لجنة المتابعة واللجان الشعبية والسلطات المحلية في منطقة البطوف (عرابة وسخنين ودير حنا) إلى مظاهرة غضب أمام مركز شرطة مسجاف تنديدا باستفحال العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي.

ومن المقرر أن تنظم المظاهرة عند الساعة الرابعة من مساء غد، السبت.

وجرى الإعلان عن المظاهرة خلال اجتماع للجنة المتابعة واللجان الشعبية والسلطات المحلية في البطوف، إذ جرى دعوة الجماهير العربية للمشاركة في المظاهرة الاحتجاجية على جرائم القتل وشلال الدم الذي يجتاح مجتمعنا العربي.

وتأتي هذه المظاهرة من أجل مطالبة الشرطة بالكف عن تقاعسها في مكافحة الجريمة، سيما وأنها قادرة ولكنها غير معنية بوقف شلال الدم في مجتمعنا؛ حسب ما جاء في البيان المشترك.

وفي سياق متصل، نظمت مساء اليوم، الجمعة، تظاهرتين احتجاجيتين ضد العنف والجريمة في مدينتي أم الفحم والناصرة، وسط مشاركة المئات من المحتجين تنديدا باستفحال جرائم القتل وتقاعس الشرطة.

هذا، ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، إذ ارتفعت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام 2021 ولغاية الآن إلى 92 قتيلا بينهم 13 امرأة، علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

بودكاست عرب 48

#البطوف
#مظاهرة
#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#تقاعس الشرطة
#دير حنا
#سخنين
#عرابة
#لجنة المتابعة

السبت: مظاهرة ضد الجريمة وتقاعس الشرطة أمام شرطة مسجاف

السبت: مظاهرة ضد الجريمة وتقاعس الشرطة أمام شرطة مسجاف

السبت: مظاهرة ضد الجريمة وتقاعس الشرطة أمام شرطة مسجاف

السبت: مظاهرة ضد الجريمة وتقاعس الشرطة أمام شرطة مسجاف

السبت: مظاهرة ضد الجريمة وتقاعس الشرطة أمام شرطة مسجاف

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب عرابة
3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب عرابة

2021-10-22

الناصرة: تظاهرة حاشدة ضدّ الجريمة وتواطؤ الشرطة
الناصرة: تظاهرة حاشدة ضدّ الجريمة وتواطؤ الشرطة

2021-10-22

عكا: اعتقال 3 قاصرين بشبهة الاعتداء على طالبين من الكلية العسكرية
عكا: اعتقال 3 قاصرين بشبهة الاعتداء على طالبين من الكلية العسكرية

2021-10-22

الأكثر قراءة

محمد بكري: قاطعت مهرجان الجونة احتجاجا على مهازل إهانة الفلسطيني

محمد بكري: قاطعت مهرجان الجونة احتجاجا على مهازل إهانة الفلسطيني

2021-10-21
تحليل: مهاجمة قاعدة التنف بسورية رسالة إيرانية لإسرائيل

تحليل: مهاجمة قاعدة التنف بسورية رسالة إيرانية لإسرائيل

2021-10-21
بينيت يقرّ سياسة جديدة: هؤلاء من سيسمح لهم بدخول البلاد

بينيت يقرّ سياسة جديدة: هؤلاء من سيسمح لهم بدخول البلاد

2021-10-21
الأردن يحظر تحضير وكالات دورية لبيع الأراضي بالضفة والقدس

الأردن يحظر تحضير وكالات دورية لبيع الأراضي بالضفة والقدس

2021-10-21
تقرير: المخابرات التركيّة تفكك شبكة للموساد عملت ضدّ فلسطينيين

تقرير: المخابرات التركيّة تفكك شبكة للموساد عملت ضدّ فلسطينيين

2021-10-21