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عكا: اعتقال 3 قاصرين بشبهة الاعتداء على طالبين من الكلية العسكرية

تاريخ النشر: 22/10/2021 - 15:38

عكا: اعتقال 3 قاصرين بشبهة الاعتداء على طالبين من الكلية العسكرية
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة ثلاثة قاصرين عرب من عكا، اليوم الجمعة، بشبهة الاعتداء على طالبين من الكلية العسكرية، أمس.

ووفقا للشرطة فإنها "شرعت بالتحقيق، أمس، مع تلقي مركز الشرطة 100 بلاغ حول اعتداء على طالبين (18 عاما) من الكلية العسكرية في مدينة عكا على يد مشتبهين آخرين".

وادعت أنه "تبين من خلال التحقيق الأولي أنه خلال مشاحنة كلامية بينهما وبين مشتبهين آخرين تم الاعتداء على الطالبين دون وقوع إصابات. وسارع أفراد مركز شرطة عكا إلى المكان وشرعوا بالتحقيق، كما نجحوا بكشف هوية المشتبهين".

وأضافت أنه "جرى اعتقال 3 مشتبهين (13 و14 عاما) والتحرز على دراجتين كهربائيتين كانتا بحوزتهم.

ووفقا لتطورات التحقيق ستقرر الشرطة هل ستحيل المشتبهين، غدا، إلى محكمة الصلح في حيفا لتمديد توقيفهم.

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#عكا
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#اعتقالات
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