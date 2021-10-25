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مصرع شخص دهسته شاحنة قرب الخضيرة

تاريخ النشر: 25/10/2021 - 07:05

مصرع شخص دهسته شاحنة قرب الخضيرة
مكان حادث الدهس على شارع 4 (الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي شاب في الثلاثينيات من عمره مصرعه في حادث دهس وقع على شارع 4 بمساره قرب مدينة الخضيرة، فجر اليوم الإثنين.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث دهس على شارع 4 قرب الخضيرة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة سائق مركبة على الفور.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ويستدل من المعلومات الأولية أن الشاب دهسته شاحنة عندما نزل من مركبته لإصلاح إطار المركبة، ما أدى إلى وفاته على الفور، حيث تم إخضاع سائق الشاحنة للتحقيق.

وأوضحت الشرطة أن الحديث يدور عن سائق مركبة من الخضيرة الذي دهسته شاحنة كان يقودها شاب من بلدة جسر الزرقاء.

ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 300 شخصا بينهم 88 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية فجر اليوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

بودكاست عرب 48

#حادث دهس
#الخضيرة
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#إسعاف
#مصرع

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