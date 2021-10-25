عميل سري يوقع أكثر من 50 مشتبها في تجارة المخدرات بالبلاد

اعتقلت الشرطة أكثر من 50 مشتبهًا في تجارة المخدرات وجرائم أخرى في منطقة وسط البلاد، بعد تشغيل شرطي كوكيل سري لعدة أشهر، إذ تمكن من كسب ثقة المجرمين وجمع الأدلة ضدهم، وفقا للشرطة.

وأضافت أنه أطلق على العملية اسم "عملية 219"، وصباح اليوم الإثنين، بعد أكثر من عام من التحقيق السري، بدأت مرحلتها العلنية، إذ تم مداهمة منازل المشتبهين في كل من نتانيا، بيتح تكفا، ريشون لتسيون، الطيبة، جلجولية، اللد، الرملة، رحوفوت، نيشر، رهط، أشدود، سديروت، حيفا، بات يام وكريات يام، وذلك للاشتباه في ارتكابهم جرائم ترويج مخدرات، وسيتم التحقيق مع ضالعين آخرين في وقت لاحق.

ومما يذكر أنه تم إرسال الوكيل السري إلى المنطقة في بداية العام وبدأ في إقامة علاقات اجتماعية وتجارية مع تجار المخدرات في جميع أنحاء البلاد، وأثناء نشاطه، تم إرساله لإبرام صفقات موثقة وشراء كميات كبيرة من المخدرات من نوع "كوكايين" و"مدما" بمئات آلاف الشواقل من المجرمين الكبار في مجال ترويج المخدرات.

ومن المزمع إحالة المشتبهين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.