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حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

تاريخ النشر: 26/10/2021 - 06:15

حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تبقى حول إلى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس مائل للبرودة صباحا بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي في معظم المناطق مع حرارة حول منتصف العشرينيات.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلاً بشكل عام المناطق.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

في يوم الأربعاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول إلى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس بارد نسبيا وجاف صباحا بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي وصحو في معظم المناطق مع حرارة حول منتصف العشرينيات.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام المناطق.

وتكون الرياح شرقية ثم تتحول إلى شمالية غربية مساء.

يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول إلى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس بارد نسبيا وجاف صباحا بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي في معظم المناطق مع حرارة حول منتصف العشرينيات.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام المناطق. وتكون الرياح شمالية شرقية.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة.

ويسود طقس بارد نسبيا وجاف صباحا بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي في معظم المناطق مع حرارة حول منتصف العشرينيات.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام المناطق.

وتكون الرياح شمالية شرقية مع هبات نشطة أحيانا.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو خريفيا معتدلا، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب عير الماطرة ويصبح الجو غائم جزئي نهارا.

ومع ساعات المساء يسود جو منعش بداية يتحول لاحقا ليصبح بارد نسبي إلى بارد خاصة في القمم والمناطق العالية. الرياح تكون متغيرة الاتجاه.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء خريفية

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