رئيس مجلس المغار المحلي يعلن "منذ الآن: نحن مدينة المغار"

وقعت وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، أمر منح بلدة المغار صفة مدينة، اليوم الثلاثاء.
وأعلن رئيس مجلس المغار المحلي، فريد غانم، أنه "منذ الآن: نحن مدينة المغار".
ونشر مجلس المغار المحلي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه "قبل دقائق، في إطار اجتماع عمل في قرية ساجور، وقّعت وزيرة الدّاخليّة أييلت شاكيد على أمر تحويل المغار إلى مدينة. من الآن: بلدي الحبيبة المغار مدينة. باحترام وتقدير ومحبّة رئيس بلديّة المغار – فريد غانم".
وقال ناشطون سياسيون في المغار إن القرار استحقاق للبلدة، ونأمل أن نشهد إقامة مشاريع ورصد ميزانيات تليق بمدينة عصرية وحديثة.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الداخلية فإنّ "وزيرة الداخلية أعلمت رئيس مجلس المغار المحلي، فريد غانم، بصورة مفاجئة عن قرارها خلال جلسة عقدتها مع رؤساء المجالس الدرزية والشركسية في مجلس ساجور المحلي".
وأضافت الوزارة أن "مجلس المغار المحلي نفذ خطوات تنظيمية وتخطيطية واقتصادية تمكنه من حصول البلدة على لقب مدينة ما سيؤدي إلى تطوير البلدة وتقدمها في كافة المجالات بشكل ملحوظ".
هذا، ويبلغ عدد سكان المغار 24 ألفا، اليوم، وحسب التقديرات سيبلغ عدد سكانها 30 ألفا في السنوات القريبة.
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