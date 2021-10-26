رئيس مجلس المغار المحلي يعلن "منذ الآن: نحن مدينة المغار"

وقعت وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، أمر منح بلدة المغار صفة مدينة، اليوم الثلاثاء.

وأعلن رئيس مجلس المغار المحلي، فريد غانم، أنه "منذ الآن: نحن مدينة المغار".

ونشر مجلس المغار المحلي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه "قبل دقائق، في إطار اجتماع عمل في قرية ساجور، وقّعت وزيرة الدّاخليّة أييلت شاكيد على أمر تحويل المغار إلى مدينة. من الآن: بلدي الحبيبة المغار مدينة. باحترام وتقدير ومحبّة رئيس بلديّة المغار – فريد غانم".

وقال ناشطون سياسيون في المغار إن القرار استحقاق للبلدة، ونأمل أن نشهد إقامة مشاريع ورصد ميزانيات تليق بمدينة عصرية وحديثة.