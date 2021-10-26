  2. محليات
  3. أخبار محلية

رئيس مجلس المغار المحلي يعلن "منذ الآن: نحن مدينة المغار"

تاريخ النشر: 26/10/2021 - 12:08

رئيس مجلس المغار المحلي يعلن "منذ الآن: نحن مدينة المغار"
منظر عام للمغار
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

وقعت وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، أمر منح بلدة المغار صفة مدينة، اليوم الثلاثاء.

وأعلن رئيس مجلس المغار المحلي، فريد غانم، أنه "منذ الآن: نحن مدينة المغار".

ونشر مجلس المغار المحلي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه "قبل دقائق، في إطار اجتماع عمل في قرية ساجور، وقّعت وزيرة الدّاخليّة أييلت شاكيد على أمر تحويل المغار إلى مدينة. من الآن: بلدي الحبيبة المغار مدينة. باحترام وتقدير ومحبّة رئيس بلديّة المغار – فريد غانم".

وقال ناشطون سياسيون في المغار إن القرار استحقاق للبلدة، ونأمل أن نشهد إقامة مشاريع ورصد ميزانيات تليق بمدينة عصرية وحديثة.

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الداخلية فإنّ "وزيرة الداخلية أعلمت رئيس مجلس المغار المحلي، فريد غانم، بصورة مفاجئة عن قرارها خلال جلسة عقدتها مع رؤساء المجالس الدرزية والشركسية في مجلس ساجور المحلي".

وأضافت الوزارة أن "مجلس المغار المحلي نفذ خطوات تنظيمية وتخطيطية واقتصادية تمكنه من حصول البلدة على لقب مدينة ما سيؤدي إلى تطوير البلدة وتقدمها في كافة المجالات بشكل ملحوظ".

هذا، ويبلغ عدد سكان المغار 24 ألفا، اليوم، وحسب التقديرات سيبلغ عدد سكانها 30 ألفا في السنوات القريبة.

اقرأ/ي أيضًا | مغار الخيط.. حكاية قرية مهجرة

بودكاست عرب 48

#المغار
#فريد غانم

حوارات

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أكثر من 40 محلا تجاريا مهددا بالإخلاء في الطيبة وقلنسوة
أكثر من 40 محلا تجاريا مهددا بالإخلاء في الطيبة وقلنسوة

2021-10-26

حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا
حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

2021-10-26

تقديرات: أسعار الوقود في إسرائيل قد تصل إلى ذروة 3 سنوات
تقديرات: أسعار الوقود في إسرائيل قد تصل إلى ذروة 3 سنوات

2021-10-25

الأكثر قراءة

تقرير: هؤلاء هم

تقرير: هؤلاء هم "عملاء الموساد" في تركيا وهذه أدوارهم

2021-10-25
السودان: الجيش يحل مجلسي السيادة والوزراء ويعلن حالة الطوارئ

السودان: الجيش يحل مجلسي السيادة والوزراء ويعلن حالة الطوارئ

2021-10-25
دعم إسرائيلي للانقلاب في السودان:

دعم إسرائيلي للانقلاب في السودان: "البرهان أقرب إلى التطبيع"

2021-10-25
وفاة امرأة من تل السبع: تمديد اعتقال 3 أشخاص بينهم زوجها

وفاة امرأة من تل السبع: تمديد اعتقال 3 أشخاص بينهم زوجها

2021-10-25
خلافات

خلافات "أيديولوجية" تهدد استقرار حكومة بينيت

2021-10-25