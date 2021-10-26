طمرة: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب، يبلغ 23 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة طمرة، مساء الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا في القسم السفلي من جسده ووصفت حالته بالمتوسطة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.