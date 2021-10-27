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مصادرة 800 ألف شيكل نقدا في مداهمة لمنزل ببير هداج

تاريخ النشر: 27/10/2021 - 16:12

مصادرة 800 ألف شيكل نقدا في مداهمة لمنزل ببير هداج
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

صادرت الشرطة مبلغا ماليا قدره 800 ألف شيكل من أحد المنازل في قرية بير هداج بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، ضبطته خلال عملية تفتيش.

ووفقا للشرطة، اليوم الأربعاء، فإنه "في إطار أنشطة الشرطة لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي وتعزيز سلطة القانون والردع، أجرى أفراد شرطة ديمونا بالتعاون مع الوحدة الخاصة 'يسام' عملية تفتيش لمنزل في بلدة بير هداج بالنقب، تم خلاله ضبط مبلغ 800 ألف شيكل نقدًا. وتم فتح تحقيق مشترك مع مصلحة الضرائب".

هذا، ونفذت الشرطة حملة واسعة في بلدات عربية، بينها عرابة ويركا والرامة وساجور، واعتقلت مشتبهين وجمدت حسابات بنكية إلى جانب مصادرة سيارات وأموال تقدر بعشرات ملايين الشواكل، في الأسابيع الأخيرة.

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#النقب
#بير هداج
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#مصادرات

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