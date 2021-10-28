قافلة السيارات الاحتجاجية ضد الجريمة في المجتمع العربي تغلق شارع 6

انطلقت قافلة السيارات الاحتجاجية ضد الجريمة في المجتمع العربي من مفرق قرية كفر قرع، وذلك بدعوة من لجنة المتابعة العليا، قبل ظهر اليوم الخميس.

وتوجهت القافلة إلى شارع 6، إذ سارت المركبات بصورة بطيئة نحو وسط البلاد، من المتوقع أن تلتقي القافلة مع مشاركين آخرين عند مفرقي قلنسوة وكفر قاسم.

ورفعت الأعلام السوداء وصور عدد من ضحايا جرائم القتل على المركبات المشاركة في القافلة الاحتجاجية.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة في محيط مفرق كفر قرع عند نقطة الالتقاء الأولى للقافلة، ولوحظ نشاط وحضور لشرطة السير ودراجات نارية في المنطقة.

وأغلقت قافلة السيارات شارع 6 بالقرب من قلنسوة لبضع الوقت ما تسبب بتوقف حركة السير وازدحامات مرورية.

وفي سياق الاحتجاج على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، نظمت تظاهرات احتجاجية في الناصرة وأم الفحم ومنطقة البطوف وسط مشاركة المئات من المتظاهرين.

هذا، ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، إذ ارتفعت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام 2021 ولغاية الآن إلى 93 قتيلا بينهم 13 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

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