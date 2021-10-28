%30 من الإصابات الجديدة بكورونا سُجّلت في بلدات عربية

سجلت البلدات العربية منذ بداية الأسبوع الحالي 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في حين بلغ مجمل عدد الإصابات في إسرائيل 2,569، لتشكل الإصابات المسجلة في البلدات العربية، نحو 30% من مجمل عدد الإصابات الجديدة.

جاء ذلك بحسب ما أوضحت هيئة الطوارئ في بيان أصدرته اليوم الخميس، وذكرت فيه أن "نسبة الإصابات في البلدات العربية ما تزال مرتفعة نسبيا".

وذكر بيان الهيئة أن "مجمل عدد الاصابات بفيروس الكورونا بلغ لصباح يوم الخميس في البلدات العربية 200,893، في حين بلغ مجمل عدد الإصابات في البلاد 1,326,061، وبهذا فإن نسبة الإصابة من المواطنين العرب بلغت نحو 15.1% من مجمل عدد الإصابات في البلاد".

وأفاد بانخفاض "عدد الفحوصات في البلدات العربية إلى 45 ألف خلال الأسبوع الحالي، في حين بلغ مجمل عدد الفحوصات في البلاد 295 ألف، وبهذا تشكل نسبة الفحوصات في البلدات العربية نحو 15% من مجمل عدد الفحوصات في البلاد".

وشدد البيان على أنه "ما يزال جهاز التعليم في المجتمع العربي، يشكل ما نسبته 66% من مجمل عدد الإصابات منذ بداية الأسبوع الحالي، كما وبلغت نسبة الفتية والأطفال في جيل 18 سنة فأقل نحو 61%، أكثرهم من الأطفال في جيل 0-11 سنة، من مجمل عدد الإصابات، وفي المقابل بلغت نسبة الإصابات في جهاز التعليم اليهودي 60% من مجمل عدد الإصابات".

وأضاف البيان: "انخفض عدد الحالات النشطة في البلدات العربية 2,843 إصابة، أكثرهم في رهط مع 154 حالة نشطة والناصرة 141 وتل السبع 108 وفي أم الفحم 100 حالة نشطة، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد انخفض مجمل عدد الحالات النشطة في البلاد ليبلغ 9,944، وبهذا يشكل نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية ما يقارب 28% من مجمل الحالات النشطة في البلاد".

وأشارت الهيئة إلى "استمرار تسجيل وفيات في البلدات العربية حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 1,294 وفاة، مع تسجيل 6 حالات وفاة منذ مطلع الأسبوع الحالي"، موضحة أنه تمّ "تسجيل 260 حالة وفاة منذ بداية الموجة الأخيرة. في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد ارتفع مجمل عدد الوفيات إلى 8,079 مع تسجيل 32 حالة وفاة للفترة ذاتها، ليبلغ بهذا عدد الوفيات منذ بداية الموجة الحالية على مستوى البلاد 2,079".

وفي ما يتعلق وعدد الحالات الخطرة "فقد سجل انخفاض في عدد الحالات في البلدات العربية ليبلغ 59 حالة منهم 40 (يخضعون للعلاج بواسطة) التنفس الاصطناعي".

وبخصوص تصنيف الشارة الضوئية "فيتواجد كل من الكعبية وبسمة والمشهد وكفر برا والسيد وأبو تلول في الدائرة البرتقالية، في حين خرجت جميع البلدات العربية من الدائرة الحمراء".

وقال البيان إنه "يتضح جمود في نسب التطعيم الكلية في المجتمع العربي وفي المجتمع الإسرائيلي بشكل عام دون تسجيل تتغير يذكر منذ بداية الأسبوع الحالي، فقد بلغت في المجتمع العربي للوجبة الأولى 74%، في حين بلغت للوجبة الثانية 64% وللوجبة الثالثة 58%".