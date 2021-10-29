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صلاة جمعة ومظاهرة احتجاجية ضد أوامر الإخلاء في الطيبة وقلنسوة

تاريخ النشر: 29/10/2021 - 12:38

صلاة جمعة ومظاهرة احتجاجية ضد أوامر الإخلاء في الطيبة وقلنسوة
الطيبة، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

شارك عدد من أهالي الطيبة وقلنسوة في صلاة الجمعة على شارع 444 بالطيبة، وذلك احتجاجا على أوامر إخلاء أكثر من 40 محلا تجاريا في المدينتين، في الأيام الأخيرة.

وكانت لجنة أصحاب المصالح التجارية في الطيبة وقلنسوة قد دعت إلى صلاة جمعة ومظاهرة أمام المحال التجارية على شارع 444 احتجاجا على أوامر الإخلاء.

ونظمت اللجنة عدة جلسات مع مسؤولين ومختصين منذ تسلم أصحاب المحال التجارية أوامر الإخلاء، كذلك نصبت خيمة اعتصام على شارع 444 كخطوة احتجاجية أولى.

وسلمت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء لعدد من المصالح التجارية في الطيبة وقلنسوة حتى 30 يوما، تنتهي مدتها بعد أقل من أسبوعين، بذريعة البناء على أراض غير معرفة بأنها لأغراض تجارية.

ويدور الحديث عن أكثر من 40 محلا تجاريا مهددا بالإخلاء، في الأيام المقبلة، وتعد هذه المحال التجارية مصدر رزق لأكثر من 100 عائلة.

وترفض السلطات منح حلول بديلة لأصحاب المصالح التجارية، إذ أنذرتهم بأوامر الإخلاء لمدة 30 يوما للإخلاء وإلا فإنهم ستفرض عليهم غرامات قدر كل واحدة منها 300 ألف شيكل و1500 شيكل مقابل كل يوم يمر بعد الشهر المحدد للإخلاء.

وعلى إثر ذلك، بدأت تحركات شعبية لأصحاب المصالح التجارية وناشطين من الطيبة للتصدي لأوامر الإخلاء، وتقرر البدء بالنضال الشعبي إلى جانب المسارين القضائي والسياسي، وكانت أولى هذه الخطوات عقد اجتماع شعبي في خيمة الاعتصام التي نصبت على الشارع الرئيس للطيبة، الأسبوع الماضي.

بودكاست عرب 48

#قلنسوة
#الطيبة
#محال تجارية
#أوامر إخلاء

صلاة جمعة ومظاهرة احتجاجية ضد أوامر الإخلاء في الطيبة وقلنسوة

صلاة جمعة ومظاهرة احتجاجية ضد أوامر الإخلاء في الطيبة وقلنسوة

صلاة جمعة ومظاهرة احتجاجية ضد أوامر الإخلاء في الطيبة وقلنسوة

صلاة جمعة ومظاهرة احتجاجية ضد أوامر الإخلاء في الطيبة وقلنسوة

صلاة جمعة ومظاهرة احتجاجية ضد أوامر الإخلاء في الطيبة وقلنسوة

صلاة جمعة ومظاهرة احتجاجية ضد أوامر الإخلاء في الطيبة وقلنسوة

صلاة جمعة ومظاهرة احتجاجية ضد أوامر الإخلاء في الطيبة وقلنسوة

صلاة جمعة ومظاهرة احتجاجية ضد أوامر الإخلاء في الطيبة وقلنسوة

صلاة جمعة ومظاهرة احتجاجية ضد أوامر الإخلاء في الطيبة وقلنسوة

صلاة جمعة ومظاهرة احتجاجية ضد أوامر الإخلاء في الطيبة وقلنسوة

صلاة جمعة ومظاهرة احتجاجية ضد أوامر الإخلاء في الطيبة وقلنسوة

صلاة جمعة ومظاهرة احتجاجية ضد أوامر الإخلاء في الطيبة وقلنسوة

صلاة جمعة ومظاهرة احتجاجية ضد أوامر الإخلاء في الطيبة وقلنسوة

صلاة جمعة ومظاهرة احتجاجية ضد أوامر الإخلاء في الطيبة وقلنسوة

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