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حيفا: وقفة احتجاجية دعما للأسرى المضربين عن الطعام

تاريخ النشر: 30/10/2021 - 20:24

حيفا: وقفة احتجاجية دعما للأسرى المضربين عن الطعام
وقفة احتجاجية دعما للأسرى في حيفا، مساء اليوم (عرب 48)
تحرير: ربيع سواعد
إيناس مريح إيناس مريح

شارك العشرات مساء، السبت، في وقفة احتجاجية في ساحة الأسير بمدينة حيفا دعما للأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وجاءت الوقفة بدعوة من حراك حيفا وسط مشاركة العشرات من النشطاء والأهالي، بالإضافة إلى عدد من الحقوقيين والأسرى المحررين.


وحمل المتظاهرون لافتات داعمة للأسرى وأخرى حملت صورا لعدد منهم بينهم الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم وهو في وضع صحي خطير؛ كما رددوا هتافات دعت إلى إطلاق سراح الأسرى.

وحسب المعلومات الواردة، فإن قوات من الشرطة تواجدت في المكان، في محاولة لقمع واستفزاز المتظاهرين.

ومما يُذكر أن 6 أسرى في السجون الإسرائيلية، يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، وهم: الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 108 أيام، مقداد القواسمة المضرب منذ 101 يوما، علاء الأعرج منذ 83 يوما، هشام أبو هواش منذ 74 يوما، شادي أبو عكر منذ 67 يوما وعياد الهريمي منذ 38 يوما.

بودكاست عرب 48

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#عياد الهريمي

حيفا: وقفة احتجاجية دعما للأسرى المضربين عن الطعام

حيفا: وقفة احتجاجية دعما للأسرى المضربين عن الطعام

حيفا: وقفة احتجاجية دعما للأسرى المضربين عن الطعام

حيفا: وقفة احتجاجية دعما للأسرى المضربين عن الطعام

حيفا: وقفة احتجاجية دعما للأسرى المضربين عن الطعام

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