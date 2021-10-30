كفر قاسم: تظاهرة احتجاجية تنديدا بعنف الشرطة

شارك العشرات من أهالي كفر قاسم وطلاب المدارس في تظاهرة احتجاجية مساء السبت، على مدخل المدينة تنديدا باعتداء عناصر الشرطة على مواطنين أمام إحدى المدارس يوم الأربعاء الماضي.

وجاءت التظاهرة بدعوة من لجنة أولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية في كفر قاسم احتجاجا على عنف الشرطة المفرط تجاه المواطنين في أعقاب الاعتداء على 3 مواطنين بينهم والد طالبة بعد الاعتداء ورش الغاز المسيل للدموع عليه بذريعة خرقهم الحجر الصحي.

ورفع المتظاهرون وطلاب المدارس لافتات منددة بعنف عناصر الشرطة، والاعتداء على المواطنين أمام المدارس، كتب على بعض منها "لا للعنف" و"لن نسمح بالعنف أمام مدارسنا".

وقال رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، سائد عيسى، لـ"عرب 48" إن "ما حصل من عنف من قبل عناصر الشرطة، بحاجة لمثل هذه الوقفة بحيث أن أقدموا عليه أمام طلاب المدارس يجب ألا يمر مر الكرام، وستكون هناك خطوات احتجاجية أخرى".

وأضاف أن "هناك بعض العناصر في مركز شرطة كفر قاسم عليهم الرحيل بشكل فوري من المدينة، لا يمكن تغيير وتبديل أهالي كفر قاسم من أجل عدد من العناصر الذين لا يروق لهم أحدا هنا".