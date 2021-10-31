كورونا المجتمع العربي: 1,184 إصابة جديدة خلال أسبوع

يستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية بلغ 201,204 لغاية صباح اليوم، الأحد، في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد 1,327,198، وبلغت نسبة إصابات من المواطنين العرب نحو 15.1% من عدد الإصابات في البلاد.

ووفقا للمعطيات، تواصل الانخفاض في عدد الإصابات الأسبوعية في البلدات العربية، إذ بلغ 1,184 مع تسجيل انخفاض بلغ 27% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وفي المقابل بلغ عدد الإصابات الأسبوعية على مستوى البلاد 4368 مع تسجيل انخفاض بنسبة 33%. وبهذا فإن نسبة الإصابات في البلدات العربية ما زالت مرتفعة وتشكل 27% من عدد الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي.

وما زال جهاز التعليم يشكل ما نسبته 62% من عدد الإصابات في البلاد، في حين ارتفعت نسبة الإصابات في جهاز التعليم العربي إلى 65% من عدد الإصابات مقارنة بـ56% في جهاز التعليم اليهودي.

وانخفض عدد الحالات النشطة في البلدات العربية إلى 2,546 مع تسجيل انخفاض بلغ 33%، وعلى مستوى البلاد فقد انخفض عدد الحالات النشطة وبلغ 8,544 مع تسجيل انخفاض بلغ 35%.

وارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية إلى 1,297 وفاة مع تسجيل 9 وفيات خلال الأسبوع الأخير، وسجلت 263 وفاة منذ بداية الموجة الأخيرة. وفي المقابل فإنه على مستوى البلاد ارتفع عدد الوفيات إلى 8,085 مع تسجيل 38 حالة وفاة لذات الفترة، وبهذا بلغ عدد الوفيات منذ بداية الموجة الحالية على مستوى البلاد 2,085.

كما بلغ عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية 58 حالة بينها 41 تحت التنفس الاصطناعي.

وبلغت نسبة التطعيم الكلية في المجتمع العربي للوجبة الأولى 75% في حين بلغت للوجبة الثانية 65% وللوجبة الثالثة 58%. وفي المقابل بلغت النسبة في المجتمع الإسرائيلي 87% للأولى و82% للثانية و87% للثالثة.