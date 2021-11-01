طرعان: اعتقال 9 قاصرين يُشتبه بتورّطهم في شجار

اعتقلت الشرطة اليوم الإثنين، 9 قاصرين من طرعان، يُشتبه بتورّطهم في شجار نشب في وقت سابق اليوم في المدرسة الثانوية بالبلدة.

وذكرت الشرطة في بيان أنها "تلقت... بلاغًا بعد الظّهر حول شجار بين عدد من الطّلاب في المدرسة الثّانويّة في قرية طرعان".

وأضافت أن "قوات من الشّرطة كانت بالقرب من المدرسة، قامت بالفصل بين الطرفين وقامت بإلقاء القبض على 9 قاصرين".

وقالت إن أعمار القاصرين "تتراوح بين 15 و18 عامًا"، وإن "خلفية (الشجار) نزاع قديم بين العائلات حول الانتخابات".

وفي اليوم العشرين من الشهر الماضي، أصيب طالب يبلغ من العمر 15 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة طعن نُفّذت على يد ملثمين في إحدى المدارس بطرعان.