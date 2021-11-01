يافة الناصرة: تقديم لائحة اتّهام ضدّ شخص اعتدى على عضو بالمجلس

قدّمت النيابة العامّة الإسرائيلية لمحكمة الناصرة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد (54 عامًا) من سكان يافة الناصرة بتهمة "التسبّب بالأذى الخطير بظروف مشدّدة والأذى المتعمّد"، بعد اعتدائه على عضو في المجلس المحلي في يافة الناصرة، كما طالبت النيابة "بتوقيف المدّعى عليه حتى إنهاء الإجراءات القانونيّة بحقّه".

وذكرت لائحة الاتهام أنه "بعد خروج عضو المجلس من جلسة في المجلس والتي حضرها المتهم وآخرون، اشتعل نقاش حادّ بين الاثنين".

وأضافت أنه "بعد أن غادر عضو المجلس المكان متجهًا إلى سيارته، قام المتهم برفقة شخص آخر لم تُعرف هويته بمطاردة المشتكي، ودفعوه وضربوه على رأسه وعلى ساقه اليسرى".

وذكرت أنه "نتيجة للضرب سقط (عضو المجلس المُعتدى عليه) أرضًا، بينما استمر المتهم بركله في كافة أنحاء جسده".

كما جاء في لائحة الاتهام أنّ المتهم "ألقى زجاجة وحجارة على سيارة صاحب الشكوى، مما تسبّب في كسر النوافذ في السيارة".

وقالت إنه "نتيجة تصرفات المدّعى عليه والشخص الآخر، تعرّض المشتكي لكسر في ساقه واحتاج إلى علاج طبّي وجراحة".

وفي حديث سابق لعضو مجلس محلي يافة الناصرة، المهندس ناشد بشارات لـ"عرب 48"، اعتبر أنّ الاعتداء الذي تعرضه له على يد أشخاص بعد خروجه من جلسة للمجلس البلدي كان مبيتا ومخططا له.