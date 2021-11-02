الشرطة وسلطة الضرائب تطالب مشتبهين بالجرائم بالتصريح عن ممتلكاتهم ورأس المال

طالبت الشرطة الإسرائيلية وسلطة الضرائب مشتبهين باقتراف الجرائم في المجتمع العربي بالتصريح عن ممتلكاتهم ورأس المال، اليوم الثلاثاء.

ووفقا للشرطة فإنه "ضمن نشاط 'المسار الآمن' ومكافحة الجّريمة في المجتمع العربيّ لتعزيز سيادة القانون باشرت شرطة إسرائيل في جميع الألوية وكافة أنحاء الدولة بالتعاون مع سلطة الضرائب، اليوم، بإجراء تقديم نماذج إقرار رأس المال لأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم في المجتمع العربي وخارجين عن القانون. كل هذا بعد أن تقرر في سياق التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي التأكد من أن بلاغات هؤلاء المشتبه بهم إلى سلطة الضرائب تتوافق مع مستوى المعيشة الذي يعيشون فيه".

وأضافت أنه "يتم تنفيذ الإجراء من قبل سلطة الضرائب وبمرافقة جميع ألوية الشرطة، ويشكل مطلبًا قانونيًا للإعلان عن الدخل والممتلكات من قبل الشخص المطلوب في كل مكلف، وفي الحالات التي يوجد فيها اشتباه في التزييف في الدخل والاشتباه في الإبلاغ الكاذب عن الدخل، خاصة وأن هناك تزايدًا في ظاهرة التهرب الضريبي بين مرتكبي الجرائم في المجتمع العربي. وسيستمر إصدار نماذج إعلان رأس المال في الأسابيع المقبلة في جميع ألوية شرطة إسرائيل كجزء من المكافحة الصارمة ضد الجريمة في المجتمع العربي ومع التركيز على الجريمة الاقتصادية في المجتمع العربي".