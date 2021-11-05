احتراق منزل في عسفيا

شب حريق هائل بمنزل في قرية عسفيا، ظهر اليوم الجمعة.

وتسبب الحريق بأضرار جسيمة وخسائر فادحة بالمنزل، إذ التهمت ألسنة النار محتوياته والأغراض الموجودة فيه.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن "طواقم عديدة من الإطفاء والإنقاذ عملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره، إلى جانب البحث عن عالقين، وحتى الآن لم يبلغ عن إصابات".

وأضاف أن "الحديث يدور عن منزل معظمه من الخشب، وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ في محورين لإخماد النيران بعد تمشيط المنطقة، والتأكد من عدم وجود عالقين".

هذا، وفتح خبراء الحرائق والشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.