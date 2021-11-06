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بعد الاعتداء على مواطن بأم الفحم: تقديم عناصر الشرطة للمحاكمة

تاريخ النشر: 06/11/2021 - 17:41

بعد الاعتداء على مواطن بأم الفحم: تقديم عناصر الشرطة للمحاكمة
من الاعتداء على المواطن الفحماوي (شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قدم المحامي محمد لطفي شكوى ضد عدد من عناصر الشرطة على خلفية الاعتداء على مواطن من مدينة أم الفحم خلال تواجده في محيط المجمع التجاري "السيفين"، مطالبا التحقيق بحادثة الاعتداء خلال هبة الكرامة في أيار/ مايو الماضي وتقديم عناصر الشرطة للمحاكمة.

وفي أعقاب ذلك، قررت وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش) بعد انتهاء التحقيقات وبناء على الأدلة، تقديم عناصر الشرطة للمحاكمة بسبب الاعتداء واستخدام القوة المفرطة بحق المواطن الفحماوي.

وتعود حيثيات الحادثة إلى هبة الكرامة في أيار/ مايو بالتزامن مع المظاهرات التي شهدتها أم الفحم آنذاك، حينما تواجد مواطن فحماوي في مجمع "السيفين" إذ أقدم عناصر الشرطة على الاعتداء والتهجم عليه كلاميا وجسديا وضربوه بواسطة الخوذة والأيادي الشرطية؛ ما أدى إلى سقوطه أرضا وإصابته جسديا ونفسيا.

وذكر المحامي محمد لطفي أن "هذه خطوة أولى مهمة بالإجراءات ضد عناصر الشرطة المتورطين بالاعتداء، وسأقوم بمتابعة تقديمهم للمحاكمة وأيضًا رفع دعوى قضائية ضد الشرطة وعناصرها لتعويض المعتدى عليه من جراء الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت به".

وأكد على أهمية تقديم شكاوى ودعاوى من قبل المواطنين ضد عناصر الشرطة الذين يعتدون على المواطنين، ومتابعة ذلك قضائيا مع التشديد على أهمية توثيق الاعتداءات وتصويرها وجمع كافة الأدلة في مثل هذه الحالات".

بودكاست عرب 48

#الهبة الشعبية
#أم الفحم
#ماحش
#محمد لطفي

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