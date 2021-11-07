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اتهام شاب بقتل فادي غريفات من الزرازير

تاريخ النشر: 07/11/2021 - 15:50

اتهام شاب بقتل فادي غريفات من الزرازير
من مكان الجريمة بالزرازير (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة اليوم، الأحد، لائحة اتهام ضد مهند مالك غريفات (21 عاما) من الزرازير على خلفية ضلوعه في جريمة قتل الشاب فادي غريفات (24 عاما).

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية، إذ نسبت إليه تهمة القتل في ظروف خطيرة وحيازة سلاح.

الضحية فادي غريفات

ويستدل من لائحة الاتهام أن "حيثيات الجريمة تعود إلى يوم 20 أيلول/ سبتمبر 2021 حينما تعرض الضحية فادي غريفات لإطلاق نار في أحد الشوارع في الزرازير، ما أسفر عن مقتله متأثرا بجروحه الخطيرة".

ووفقا للائحة الاتهام فإن "نزاعا دمويا نشب بين عائلتي الضحية والمتهم منذ عدة سنوات، إذ قرر المتهم قتل الضحية، وفي يوم الجريمة قام برفقة آخرين بالتعقب وراء السيارة التي قادها الضحية برفقة شاب آخر".

كما جاء في لائحة الاتهام أنه "عند مرور سيارة الضحية من جانبه، قام المتهم ومن كانا برفقته بالنزول من السيارة وهم ملثمون ومسلحون وأقدموا على إطلاق النار على السيارة، عندها حاول الضحية الهرب من خلال السير إلى الوراء ما أدى إلى اصطدامه بشاحنة كانت تسير خلفه، ثم نزل منها محاولا الهرب مشيا على الأقدام إلا أن المتهم وصديقيه قاموا بمطاردته وإطلاق النار عليه حتى سقوطه أرضا، ثم لاذوا بالفرار من المكان".

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#الزرازير
#فادي غريفات
#جرائم القتل
#مهند غريفات

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