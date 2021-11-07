النقب: وفاة طفل متأثرا بإصابته في حادث طرق

أقر الطاقم الطبي في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، اليوم الأحد، وفاة الطفل خليل سليمان العمور (3 سنوات) من بلدة تل عراد مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب.

وجاء في التفاصيل، أن الطفل توفي متأثرا بجروحه بعد أسبوع من تعرضه لحادث طرق نجم عن اصطدام بين مركبتين على شارع 80 بالقرب من بلدة كسيفة.

وأسفر الحادث آنذاك عن 5 مصابين بينهم طفل عانى جروحا حرجة وآخران (12 و9 سنوات) بحالة متوسطة إذ عانيا جروحا في أطراف جسديهما، رجل (40 عاما) بحالة متوسطة وامرأة حامل في الثلاثينيات من عمرها عانت جروحا متوسطة أيضًا؛ وفقا لنجمة داود الحمراء.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 312 شخصا بينهم 88 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 حتى اليوم.