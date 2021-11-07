سخنين: اعتقال قاصريْن بزعم اعتدائهما على مشجعي "هبوعيل" حيفا

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، قاصريْن من مدينة سخنين، بادّعاء أنهما ألقيا حجرا على سيّارة استقلّها مشجّعون لفريق "هبوعيل" حيفا لكرة القدم، وذلك أثناء مرورها في أحد شوارع المدينة.

وكان اللقاء الذي جمع فريق اتحاد أبناء سخنين بـ"هبوعيل حيفا" السبت، قد انتهى بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما.

وقالت الشرطة في بيان أصدرته الأحد، إنها "تلقت... شكوى حول إلقاء حجر (من قِبل) قاصريْن باتجاه مركبة لجمهور حيفا التي كانت مسافرة في أحد أحياء مدينة سخنين بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين سخنين وهبوعيل حيفا".

وذكر البيان أن "نافذة المركبة تضررت نتيجة لإلقاء الحجر".

وأضافت الشرطة أنها "شرعت بالتحقيق في الحادث وقاموا بجمع الأدلّة والبيّنات... وتمّ إلقاء القبض على صبيان قاصران يبلغان من العمر 16 و17 عامًا من سكان سخنين للاشتباه في قيامهما بإلقاء الحجر"، مشيرة إلى أنّ "التحقيق مستمرّ".

ويأتي اعتقال القاصريْن فيما تتقاعس الشرطة عن أداء واجبها وتَحمُّل مسؤولياتها في ما يتعلّق بالجريمة المستشرية في المجتمع العربيّ، وفي وقتٍ تكاد تكون فيه البلاغات عن اعتقال مشتبه بهم في الجرائم المُرتكَبة في المجتمع العربي شبه معدومة.