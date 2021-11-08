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إبطن: تفجير عبوة ناسفة بسيارة واعتقال مشتبه بحيازة سلاح

تاريخ النشر: 08/11/2021 - 09:48

إبطن: تفجير عبوة ناسفة بسيارة واعتقال مشتبه بحيازة سلاح
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أقدم جناة مجهولون على تفجير عبوة ناسفة بسيارة خصوصية في قرية إبطن بالقرب من مدينة حيفا، ما أسفر عن أضرار جسيمة للسيارة، وفي أعقاب ذلك داهمت الشرطة أحد المنازل وضبطت مسدسا وذخيرة، واعتقلت مشتبها على خلفية حيازة سلاح غير مرخص.

ووفقا للشرطة فإنه "شرعت الشرطة بالتحقيق، الليلة الماضية، مع تلقي بلاغ حول انفجار مركبة في قرية إبطن مما أسفر عن أضرار جسيمة. في أعقاب حادثة الانفجار قام أفراد من مركز الشرطة في 'زفولون' بإجراء تفتيش داخل منزل في القرية وضبطوا مسدسًا من نوع 'غلوك' ومشط ذخيرة معبأ وذخيرة غير قانونية، وألقوا القبض على المشتبه البالغ 55 عامًا من سكان المكان. وتم نقل الأدلة إلى مختبر التشخيص الجنائي لفحصها".

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في منطقة "الكرايوت" بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به، اليوم الإثنين.

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#إبطن
#العنف والجريمة
#شبهات
#تفجيرات
#سيارات

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