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اللد: إطلاق سراح مشروط لشاب على خلفيّة الهبّة

تاريخ النشر: 09/11/2021 - 20:03

اللد: إطلاق سراح مشروط لشاب على خلفيّة الهبّة
وقفة إسناد للأسرى والمعتقلين (أرشيف عرب 48)
تحرير: باسل مغربي
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أطلقت المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم الثلاثاء، سراح الشاب سليمان الفقير من المدينة بشروط مقيدة، بعد اعتقال دام ثلاثة شهور.

وقررت قاضية المحكمة إبعاد الفقير المعتقل منذ ستّة شهور عن المدينة للحبس المنزلي في كفر قاسم، حتّى إنهاء الإجراءات القضائية بحقّه.

وكان الفقير قد اعتقل برفقة عشرة شبان آخرين، بتهمة إلقاء قنبلة يدوية تجاه منزل عائلة يهودية في اللد في أعقاب الهبة الشعبية واعتداءات المستوطنين على أهالي اللد وعلى المسجد الأقصى والتي تسببت باندلاع المواجهات في أيار/ مايو الماضي.

الشاب الفقير

وقدّمت النيابة في وقت لاحق من اعتقال الشبان العشرة، لوائح اتهام بحقهم بتهم إلقاء قنبلة على خلفية قومية، والتآمر لتنفيذ جريمة

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد أطلقت في وقت سابق اليوم، سراح الشاب حسن عيد (27 عاما) من مدينة عكا بشروط مقيدة، وجرى إبعاده إلى مدينة الرملة للحبس المنزلي لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

بودكاست عرب 48

#اللد
#معتقلو الهبة الشعبية
#إسرائيل
#إطلاق سراح معتقل

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