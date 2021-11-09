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تشييع جثمان الفنان ألبير مرعب في الرامة

تاريخ النشر: 09/11/2021 - 15:03

تشييع جثمان الفنان ألبير مرعب في الرامة
تشييع ألبير مرعب بالرامة، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ربيع سواعد ربيع سواعد

شيع عدد من أهالي الرامة والمجتمع العربي، اليوم الثلاثاء، جثمان الفنان الفلسطيني ألبير مرعب، والذي توفي عن عمر ناهز 57 عاما، صباح أمس، إثر صراع مع المرض. وترك المرحوم خلفه زوجة ثاكل وأربعة أبناء.

وانطلق موكب الجنازة من كنيسة السيدة للروم الكاثوليك في الرامة، وصولا إلى المقبرة حيث ووري جثمانه الثرى.

وبين المشاركين في وداع الفنان ألبير مرعب رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، وعدد من النواب العرب ورؤساء السلطات المحلية العربية.

وأعلنت عائلة الفقيد عن استقبالها المعزين بوفاة الفقيد أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية التاسعة مساء في قاعة الكنيسة.

واتسمت مسيرة الفنان مرعب بأدائه الفني الثوري الذي كان متأثرا بأعمال الشاعر المصري، أحمد فؤاد نجم، وأسلوب الشيخ إمام؛ كما عزف وغنى أيضًا موسيقى الرحابنة، وعلى وجه الخصوص موسيقى زياد الرحباني.

هذا، وتخللت مسيرة مرعب الفنية مئات الحفلات والأمسيات التي توزعت ما بين مناسبات وطنية وثقافية واجتماعية وفعاليات أخرى.

بودكاست عرب 48

#الرامة
#ألبير مرعب
#وفيات

تشييع جثمان الفنان ألبير مرعب في الرامة

تشييع جثمان الفنان ألبير مرعب في الرامة

تشييع جثمان الفنان ألبير مرعب في الرامة

تشييع جثمان الفنان ألبير مرعب في الرامة

تشييع جثمان الفنان ألبير مرعب في الرامة

تشييع جثمان الفنان ألبير مرعب في الرامة

تشييع جثمان الفنان ألبير مرعب في الرامة

تشييع جثمان الفنان ألبير مرعب في الرامة

تشييع جثمان الفنان ألبير مرعب في الرامة

تشييع جثمان الفنان ألبير مرعب في الرامة

تشييع جثمان الفنان ألبير مرعب في الرامة

تشييع جثمان الفنان ألبير مرعب في الرامة

تشييع جثمان الفنان ألبير مرعب في الرامة

تشييع جثمان الفنان ألبير مرعب في الرامة

تشييع جثمان الفنان ألبير مرعب في الرامة

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