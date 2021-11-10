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أهالي طلعة عارة يحتجون على إهمال السلطات شارع 66

تاريخ النشر: 10/11/2021 - 15:55

أهالي طلعة عارة يحتجون على إهمال السلطات شارع 66
جانب من الوقفة الاحتجاجية في طلعة عارة، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شارك عدد من أهالي قرى طلعة عارة في وقفة احتجاجية ضد حوادث الطرق القاتلة على شارع 66 على مفرق اللجون بمبادرة من مجلس محلي طلعة عارة وبمشاركة أهالي ضحايا حوادث الطرق، اليوم الأربعاء.

وقال عدد من المحتجين إن شارع 66 يشكل خطرا على الناس والسلطات لا تأبه لعدد الضحايا الذين لقوا مصارعهم في حوادث طرق على هذا الشارع.

ورفع المتظاهرون شعارات كتبت عليها شعارات "شارع 66 شارع الموت المتسلل" و"نريد جدارا فاصلا وهو الحل" وكفى!! سبعة قتلى حتى اليوم في هذا الشارع".

وصرح القائم بأعمال مجلس محلي طلعة عارة، المحامي نبيل أمارة، أن "المظاهرة جاءت من أجل تنظيم شارع 66 من 'غفعات عوز' ولغاية مفرق اللجون".

وختم بالقول إنه "نطالب بجدار فاصل على طول الشارع حماية لأرواح أهالينا، وخصوصا أن هناك نية لفتح معبر سالم مما سيزيد من اكتظاظ الشارع ويزيد احتمالية وقوع حوادث قاتلة".

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 315 شخصا بينهم 92 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم.

بودكاست عرب 48

#طلعة عارة
#شارع 66
#مفرق اللجون
#حوادث الطرق

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