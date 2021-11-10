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اللجنة القطرية تستعرض الخطة الاقتصادية الجديدة السبت

تاريخ النشر: 10/11/2021 - 12:25

اللجنة القطرية تستعرض الخطة الاقتصادية الجديدة السبت
من مظاهرة السلطات المحلية بالقدس، أيار 2020 (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تعقد اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية جلسة عامة وموسَّعة للطواقم المهنية في إطار اللجنة القطرية في فندق "غولدن كراون" في الناصرة، يوم السبت المقبل.

ويهدف اللقاء إلى "استعراض الخطة الاقتصادية الجديدة في المجتمع العربي، وفقا لقرار الحكومة الإسرائيلية رقم 550، وحول إقرار ميزانية الدولة للعامين 2021 و2022، وتقييم ما تم تحقيقه من إنجازات للمجتمع العربي عموما في البلاد في هذا السياق، وتنظيم العمل والاستعداد لتفعيل الطواقم لمتابعة تنفيذ الخطة وميزانياتها" وفقا للجنة القطرية.

وسيشارك في اللقاء كل من رؤساء السلطات المحلية العربية وأعضاء اللجان المهنية التخصُّصية المنبثقة عن اللجنة القطرية والأعضاء العرب في المدن الساحلية والمختلطة وفي المجالس الإقليمية ومديرو وممثلو الجمعيات والمراكز المهنية.

ويشمل برنامج الجلسة: كلمة وتقييم من رئيس اللجنة القطرية، مُضر يونس، ويدير الجلسة مدير مكتب اللجنة القطرية، عبد عنبتاوي، ثم استعراض الميزانية المقررة ضمن قرار الحكومة 550: من قبل رئيس سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي/ وزارة المساواة الاجتماعية، حسان طوافرة، وعرض مجهود اللجان المهنية وطاقم المستشارين واستعراض الاحتياجات يقدمه مستشار اللجنة القطرية، علاء غنطوس.

وستطرح القضايا المستقبلية في إطار استنفاد ميزانيات الخطة الحكومية ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية من قبل مستشار اللجنة القطرية، أمير بشارات، وتختتم الجلسة بنقاش وملاحظات وتقييم تفصيلي وعام.

كما ستنظم ندوة بحضور مندوبي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، من جمعيات أهلية ومراكز مهنية مشاركة، حول مسارات تركيز اللجان المهنية المختلفة وعرض احتياجات المجتمع العربي، إذ سيحاورهم ويدير الندوة مستشار اللجنة القطرية، عبد شحادة.

بودكاست عرب 48

#سلطات محلية
#اللجنة القطرية
#الخطة الاقتصادية

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