كورونا المجتمع العربي: 952 إصابة جديدة في أسبوع

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية 203,277 في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد 1,336,028 لغاية صباح اليوم الخميس، وبهذا بلغت نسبة الإصابة من المواطنين العرب نحو 15.2% من إجمالي الإصابات في البلاد.

وصرحت الهيئة العربية للطوارئ أن عدد الإصابات ليوم أمس في البلاد بلغ 314 إصابة جديدة بينها 95 إصابة في البلدات العربية، وتواصل الانخفاض في عدد الإصابات بالبلدات العربية في الأيام السبعة الماضية وبلغ 952، وفي المقابل فقد بلغ عدد الإصابات خلال الأيام السبعة على مستوى البلاد 2,929. وبهذا فإن نسبة الإصابات في البلدات العربية ما زالت مرتفعة نسبيا وتشكل 32% من إجمالي الإصابات الجديدة.

واستمر تسجيل الانخفاض في عدد الحالات النشطة في البلدات العربية، إذ بلغت 2,034، وفي المقابل وعلى مستوى البلاد فقد انخفض عدد الحالات النشطة إلى 6,514 لتشكل نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية من الحالات النشطة في البلاد نحو 31%.

وارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية إلى 1,310 وبهذا ارتفع عدد الوفيات خلال الموجة الرابعة إلى 276 حالة وفاة. وفي المقابل وعلى مستوى البلاد فقد ارتفع عدد الوفيات ليبلغ 8,136 وبهذا ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الموجة الحالية على مستوى البلاد إلى 2,136.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية انخفض وبلغ 45 حالة بينها 35 يخضعون للتنفس الاصطناعي، في حين بلغ عدد الحالات الخطرة في البلاد 134 بينها 102 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي. وبهذا فإن نسبة الحالات الصعبة في البلدات العربية 33% من مجمل الحالات الصعبة على مستوى البلاد.

وختمت الهيئة بالقول إنه "لا تغير يذكر على نسب التطعيم في الأسابيع الأخيرة في المجتمع العربي، حيث بلغت نسبة التطعيم الكلية في المجتمع العربي للوجبة الأولى 75%، في حين بلغت للوجبة الثانية 65% مع تسجيل ارتفاع بنسبة للوجبة الثالثة لتبلغ 61%، وفي المقابل فقد بلغت النسبة في المجتمع الإسرائيلي 88% للأولى و83% للثانية و87% للثالثة. وبهذا ما زال 281 ألف نسمة في جيل 12 سنة فأكثر في المجتمع العربي لم يحصلوا على أي تطعيم مقابل 644 ألف في المجتمع اليهودي".