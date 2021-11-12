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اللد: وفاة شاب متأثرا بإصابته في حادث عمل

تاريخ النشر: 12/11/2021 - 08:12

اللد: وفاة شاب متأثرا بإصابته في حادث عمل
المرحوم مصطفى علي الوحواح
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت في مدينة اللد وفاة الشاب مصطفى علي الوحواح عن عمر ناهز 25 عاما، الليلة الماضية، متأثرا بإصابته الحرجة في حادث عمل بورشة بناء في بلدة "شوهم" مطلع الشهر الجاري.

وكان الوحواح قد نُقل بحالة بالغة الخطورة إلى مستشفى "تل هشومير"، إذ تم وضعه في قسم العلاج المكثف في محاولة لإنقاذ حياته، لكن دون جدوى، إلى أن أعلنت الطواقم الطبية وفاته، الليلة الماضية.

وسيتم تشييع الفقيد إلى مثواه الأخير، اليوم الجمعة، وتقبل التعازي في منزل أسرة الفقيد الكائن في اللد بحي "بنيت".

وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث إلى جانب ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 58 ضحية، بينهم 32 في فرع البناء.

يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات العمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة الغربية وأراضي 48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات والنقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.

بودكاست عرب 48

#اللد
#حوادث العمل
#ورش بناء
#مصطفى علي الوحواح

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