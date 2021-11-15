"التهجير الممنهج" بيافا: دعوة للاحتجاج الأربعاء وتلويح باتّخاذ "خطوات تصعيدية"

قرّرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة يافا، تنظيم وقفة احتجاجية، مساء الأربعاء المقبل "للتصدي لسياسات التهجير الممنهج" من قِبل السطات الإسرائيلية، ولوّحت باتّخاذ "خطوات تصعيدية تشمل إضرابا شاملا لجميع المؤسسات التعليمية في المدينة".

جاء ذلك، بعد أن "عقدت اللجنة... اجتماعا طارئا جمع كافة الأطر الفاعلة في المدينة، وذلك في ظل أزمة السكن المتفاقمة لوضع خطة عمل مشتركة وموحدة للتصدي لسياسات التهجير الممنهج، وذلك بمشاركة العائلات المعتصمة"في حديقة الغزازوة في شارع "ييفت" في المدينة.

كما يأتي ذلك فيما تحوّلت حديقة الغزازوة إلى منطقة باتت أشبه بمعكسر تخييميّ، بعد أن نصبت خمس عائلات عربية من المدينة الخيام فيها، احتجاجا على التضييق في الأرض والمسكن ومحاولة السلطات ترحيل عائلاتهم.

وأعلنت اللجنة في بيان أصدرته قبيل انتصاف ليل الإثنين، أنّه "تقرر تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة مساء يوم الأربعاء القادم 17/11/2021 بتمام الساعة السادسة والنصف في مخيم الصمود والتحدي ’جنينة (حديقة) الغزازوة’".

وشدد البيان على أن اللجنة الشعبية "لوّحت باتخاذ جملة من الخطوات التصعيدية إذا ما تمّ الإقدام على إخلاء المخيم (حيث نُصِبت الخيام في الحديقة)".

وأوضح أن الخطوات التصعيدية تشمل "إضرابا شاملا لجميع المؤسسات التعليمية في المدينة، بالإضافة لخطوات تصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقا".