بعد الاعتداء على سائق: تعليق مؤقت لعمل خط حافلات يمرّ بالمثلث

يتوقف خط الباصات التابع لشركة "متروبولين" والواصل بين مدينتي باقة الغربية وكفار سابا، غدا الخميس عن العمل لمدة ساعتين، وذلك احتجاجا على اعتداء تعرّض له سائق الشركة الذي يعمل على الخط المذكور، اليوم الأربعاء.

وذكرت الشركة في بيان أصدرته الأربعاء، أن العمل في الخط رقم 113 من الساعة التاسعة صباحا، وحتّى الحادية عشر ظهرا.

وفي ما يخصّ الاعتداء، فقد قال البيان إن "حادثة الاعتداء قد وقعت عندما طلب سائق الحافلة من أحد المسافرين الذي ركب الحافلة في محطة الطيرة بارتداء الكمامة، وبعد أن رفض ذلك اضطر السائق بالاتصال بالشرطة".

وأضاف: "وعلى إثر ذلك قام المسافر بالتهجم على السائق بالضرب وإصابة بوجهه وصدره. وعلى إثر وجود رجال الشرطة على مقربة من الحافلة، تم اعتقال المعتدي وإحالة السائق المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وذكر البيان أنه "على ضوء هذا الحادث، أعلنت ’الهستدروت’ ولجنة السائقين في شركة ’متروبولين’ عن الإضراب عن العمل في الخط المذكور لمدة ساعتين، بهدف رفع الوعي في أوساط الجمهور، للواقع الذي لا يمكن احتماله، والتشديد على أنه لا مكان للعنف تجاه السائقين في المواصلات العامة".

وقال رئيس نقابة السائقين في شركة "متروبولين"، وسام سعدي: "مع تلقينا البلاغ عن حادثة الاعتداء، توجهت إلى المكان وساعدت في إخلاء (نقل) السائق المصاب إلى غرفة الطوارئ في المستشفى. اليوم سارعت الشرطة في الرد لكن ليس من البعيد أن تحدث حادثة مشابهة قد تكون نهايتها مغايرة. أستنكر الاعتداء على السائقين وأرفض كافة أنواع العنف سواء الجسدي أو الكلامي".